27 ноября 2025 в 06:15

Россиян предупредили об опасности частого употребления кофе с корицей

Врач Сычугова: корица с высоким содержанием кумарина может нанести вред печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Корица с высоким содержанием кумарина при добавлении в кофе может негативно влиять на здоровье печени, заявила NEWS.ru врач терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова. Однако, по ее словам, для достижения этого эффекта нужно принимать добавку в очень больших дозах.

Соцсети снова взорвались сенсацией: ваш утренний ритуал с ароматным кофе и корицей якобы медленно превращает вашу печень в решето. Прежде чем вылить латте в раковину и записаться на экстренную чистку, которая, к слову, тоже фейк, давайте включим мозг и заглянем в современные медицинские статьи. Все упирается не в сам кофе и не в корицу как вид специи, а в одно конкретное вещество, которое называется кумарин. В больших дозах он и правда может оказывать гепатотоксическое действие, то есть вредить печени. Но здесь начинается самое интересное. Корица корице — рознь, — поделилась Сычугова.

Она отметила, что в кофе добавляют два вида корицы. По ее словам, цейлонская корица — настоящая, благородная и с низким содержанием кумарина. Корица кассия, подчеркнула терапевт, напротив, более дешевая и распространенная, но в ней кумарина значительно больше.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов установило допустимую суточную дозу кумарина: 0,1 мг на килограмм массы тела. Значит, для человека весом 70 кг это около семи миллиграммов кумарина в день. В одной чайной ложке молотой корицы кассии содержится от семи до 18 мг кумарина. Да, вы можете одним махом превысить дневную норму, если будете есть кассию ложками. Но кто в здравом уме делает это? Щепотка корицы в вашем капучино меньше одного грамма. Даже с кассией вы получите мизерную дозу кумарина, с которой ваша печень справится без проблем, — заключила Сычугова.

Ранее гастроэнтеролог Александра Прозорова посоветовала любителям пить кофе на голодный желудок отказаться от этой привычки. По ее словам, употребление напитка натощак может нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

