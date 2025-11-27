Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 ноября

В ночь с 26 на 27 ноября Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей города Новокуйбышевска Самарской области сообщил о серии взрывов в небе над населенным пунктом. Канал утверждает, что система противовоздушной обороны уже сбила несколько воздушных целей. Министерство обороны РФ эти сведения не комментировало.

SHOT со ссылкой на очевидцев информировал о примерно 10 громких хлопках. Канал уточнил, что отражение атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины до сих пор продолжается.

Также ночью в четверг губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram, что фрагменты сбитого дрона Вооруженных сил Украины повредили пустующее нежилое здание в поселке Тамала. Кроме того, были выбиты окна в многоквартирном доме, расположенном рядом.

«По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», — пообещал глава региона.

По информации Мельниченко, территория вокруг поврежденных зданий оцеплена. На месте работают все экстренные службы.

Кроме того, силы противовоздушной обороны подавили и уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его информации, при воздушной атаке пострадала мирная жительница.

«Из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома. Жительница поселка получила ранения от осколков стекла. Ей оказана медицинская помощь на месте», — написал Слюсарь.

Он предупредил население области, что отражение атаки противника продолжается. Губернатор попросил людей быть предельно внимательными и следовать рекомендациям экстренных служб.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 26 ноября силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись четыре региона страны.

Больше всего дронов были сбиты над Белгородской областью — 13. Средства ПВО ликвидировали 10 беспилотников над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, один — над Брянской, а также пять — над Черным морем, уточнили в министерстве.

Рано утром 26 ноября дроны атаковали Республику Чувашия, заявил глава региона Олег Николаев.

«К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — сказал Николаев.

Губернатор также сообщил об эвакуации населения в целях обеспечения безопасности. В городе временно ограничили работу транспорта. Движение было приостановлено по проспекту И. Яковлева и проспекту Мира.

Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре в одном из районов Чебоксар.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках ВСУ на Чувашию.

За предыдущие сутки в результате обстрелов ВСУ Херсонской области пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«В Новой Каховке ранен мужчина 1986 года рождения. Направлен в Новокаховскую ЦРБ на лечение. В Голой Пристани из-за целенаправленной атаки по жилому кварталу пострадал мужчина 1984 года рождения. Медицинская помощь оказана на месте. В Днепрянах ранены 73-летняя женщина и 65-летний мужчина. Госпитализированы в Каховскую ЦРБ», — рассказал он.

По словам Сальдо, ВСУ также нанесли удар по школе № 1 в Каховке. В момент атаки в здании никого не было, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что 32 тыс. человек в 61 населенном пункте Скадовского, Каланчакского и Чаплинского муниципальных округов остались без света в результате повреждения линий электропередачи.

«Боевики нанесли удары по Великой Лепетихе, Казачьим Лагерям, Князе-Григорьевке, Малой Кардашинке, Нижним Серогозам и Подокалиновке», — добавил Сальдо.

Минобороны РФ не комментировало сообщения губернатора об ударах ВСУ по Херсонской области.

