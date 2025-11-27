День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 04:31

Очевидцы рассказали о серии взрывов над Самарской областью

SHOT: над Новокуйбышевском в Самарской области прогремело не менее 10 взрывов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей города Новокуйбышевск Самарской области сообщил о серии взрывов в небе над населенным пунктом. Канал утверждает, что система противовоздушной обороны уже сбила несколько воздушных целей. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

SHOT со ссылкой на очевидцев информировал о примерно 10 громких хлопках. Канал уточнил, что отражение атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины до сих пор продолжается.

Ранее сообщалось, что власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным главы города Светланы Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

До этого Минобороны РФ передавало, что в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.

ВСУ
дроны
Самарская область
взрывы
