Очевидцы рассказали о серии взрывов над Самарской областью SHOT: над Новокуйбышевском в Самарской области прогремело не менее 10 взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей города Новокуйбышевск Самарской области сообщил о серии взрывов в небе над населенным пунктом. Канал утверждает, что система противовоздушной обороны уже сбила несколько воздушных целей. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

SHOT со ссылкой на очевидцев информировал о примерно 10 громких хлопках. Канал уточнил, что отражение атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины до сих пор продолжается.

Ранее сообщалось, что власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным главы города Светланы Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

До этого Минобороны РФ передавало, что в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.