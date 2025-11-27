День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 05:17

Осколки дрона ВСУ повредили жилой дом в Пензенской области

Мельниченко: в пензенской Тамале фрагменты дрона ВСУ выбили окна в жилом доме

FPV-дрон ВСУ FPV-дрон ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины повредили пустующее нежилое одноэтажное здание в поселке Тамала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Также были выбиты окна в стоящем рядом многоквартирном доме.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку, — пообещал глава региона.

По информации Мельниченко, территория вокруг поврежденных зданий оцеплена. На месте работают все экстренные службы.

Ранее стало известно, что аэропорты Пензы и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на работу. Они не принимают и не выпускают пассажирские самолеты. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого Telegram-канал SHOT передавал о мощных взрывах в небе над Чебоксарами и пожаре в одном из районов города. Канал утверждал, что силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников. Официальной информации об атаке и ее последствиях пока не поступало.

Олег Мельниченко
ВСУ
Пензенская область
дроны
