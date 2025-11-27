Стрельба у Белого дома: смерть нацгвардейцев, реакция Трампа, что известно

В самом центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, произошла стрельба, в результате которой погибли два нацгвардейца. Что известно о произошедшем и преступнике, как отреагировал президент США Дональд Трамп?
Что известно о стрельбе неподалеку у Белого дома
Американские СМИ сообщили, что выстрелы прогремели у входа на станцию метро «Фаррагут-Уэст». Тяжелые ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии, их госпитализировали, но спасти не смогли.
«С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, получивших огнестрельные ранения сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений», — сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей.
Территория была немедленно оцеплена. Правоохранительные органы оперативно отреагировали и задержали подозреваемого.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе. Администрация внимательно следит за ситуацией.
В настоящее время обстановка в центре американской столицы находится под контролем спецслужб.
По словам очевидцев, которые находились неподалеку от Белого дома, они слышали две последовательные очереди.
«Мы услышали две очереди выстрелов. Сначала одна, и через какое-то время — вторая. Как хлопок», — рассказали очевидцы.
Также известно, что ФБР работает и оказывает содействие расследованию после обстрела служащих Нацгвардии, заявил в среду директор бюро Кэш Патель.
«ФБР участвует и содействует расследованию в Вашингтоне, после того как сегодня днём были подстрелены военнослужащие Нацгвардии», — заявил он, комментируя ситуацию.
Что говорят власти США, известен ли мотив стрелка
Американский лидер Дональд Трамп, находящийся сейчас во Флориде, назвал животным стрелявшего в служащих Национальной гвардии в центре Вашингтона. Он также подчеркнул, что преступник задержан и заплатит за содеянное.
«Животное, которое стреляло в двух офицеров Нацгвардии, также серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — написал Трамп в соцсети.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти пока не знают мотив злоумышленника, устроившего стрельбу возле Белого дома.
«Мы до сих пор не знаем мотив», — сказал Вэнс в ходе мероприятия в штате Кентукки.
Читайте также:
Мирный план Трампа: последние новости, когда встреча с Путиным и Зеленским
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
«Пыточная» для детей: кто и зачем истязал подростков в подмосковном рехабе