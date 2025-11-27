День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 06:01

Названо число украинцев, въехавших на территорию Россию за 2025 год

РИАН: в 2025 году границу с Россией пересекли более 25 тыс. украинцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С начала 2025 года российскую границу пересекли 25 352 украинца, передает РИА Новости. Из этого числа 23 867 человек прибыли с частными визитами.

Деловые цели поездки были у 1094 граждан, а в качестве туристов Россию посетили 103 человека, отметили журналисты. Транзитом пересек границу 31 украинец.

24 399 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 871 человек въехал в Россию на автомобиле, 79 — в пешем порядке, трое воспользовались железнодорожным транспортом, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что число молодых украинских мигрантов в Швеции продемонстрировало резкий рост. По данным национального миграционного управления с начала 2024 года в королевство прибыли 1042 украинца в возрасте от 18 до 24 лет, что составляет рост более чем на 76%.

Позже стало известно, что решение президента Украины Владимира Зеленского позволить молодым мужчинам выезжать за границу вызвало острую критику в рядах ВСУ. Военные опасаются катастрофических последствий для обороноспособности страны. Этот шаг усугубляет и без того тяжелое положение войск на фронте. Разрешение для мужчин от 18 до 22 лет покидать Украину привело к их массовому отъезду.


