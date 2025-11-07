Массовая безработица охватывает Польшу

Количество безработных в Польше выросло до критичной отметки в 868,3 тыс. человек. Годовой прирост при этом составил 102,8 тыс. человек, передает министерство по делам семьи, труда и общественной политики страны.

Отмечается, что прошлый антирекорд был поставлен в стране в 2021 году. Тогда число безработных увеличилось на 169 тыс. человек. В министерстве уточнили, что рост безработицы наблюдается пятый месяц подряд, в октябре он составил 5,6%.

В ведомстве также подчеркнули, что параллельно с ростом безработицы сокращается количество вакантных рабочих мест. В октябре их число составило 35,4 тыс., что на 14% меньше по сравнению с сентябрем.

Ранее бывший глава польского правительства Лешек Миллер заявил, что украинцы пытаются создать мощную диаспору в Польше, чтобы потом хозяйничать в стране. С этим, считает польский экс-премьер, связано решение Киева позволить тысячам молодых украинцев покинуть родину в разгар кризиса. Политик сравнил ситуацию с действиями Израиля, который на протяжении десятилетий «основывал свою силу» на зарубежной диаспоре.