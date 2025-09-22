«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:17

В российском ведомстве появятся два новых замминистра

РБК: Ташимов и Костюченко станут новыми заместителями министра транспорта

Борис Ташимов Борис Ташимов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Минтрансе России в ближайшее время произойдут кадровые изменения, на должности заместителей министра перейдут замглавы Росморречфлота Борис Ташимов и замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко, сообщает РБК со ссылкой на источники. Первый будет курировать в ведомстве вопросы цифровизации.

Игорь Костюченко займется в министерстве вопросами строительства и модернизации автомобильных дорог. Как отмечают источники, его опыт работы в Росавтодоре должен помочь в реализации поставленной задачи по строительству 2,9 тыс. километров федеральных и региональных трасс к 2030 году.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новый состав правительства региона, сохранив ключевых действующих заместителей и министров. При этом глава региона принял решение освободить от должностей первого заместителя губернатора Игоря Гуськова и заместителя губернатора Андрея Пучкова. Вместе с ними в отставку отправлены министр спорта, министр здравоохранения и министр экологии.

До этого мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел со своего поста спустя пять дней после назначения. До вступления в должность на своей странице в мессенджере он обещал «сделать много важных дел», но позже объяснил отказ от должности «постановкой новых задач».

Минтранс
министерства
назначения
должности
