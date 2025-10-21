Курская область сократила число министерств

Количество министерств в правительстве Курской области сократится с 24 до 17, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в MAX. По его словам, ведомства объединяют и переименовывают, чтобы перейти от планирования к реальной работе по восстановлению инфраструктуры и улучшить эффективность без лишней бюрократии.

Курская область — одна из лидеров в стране по количеству министерств. Их действовало аж 24. Теперь станет 17, — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор, Министерство строительства объединят с Министерством восстановления и развития приграничья, Министерство градостроительства и архитектуры — с Минимущества, а Минэкономразвития и Министерство труда и занятости сформируют единое ведомство. Два министерства станут комитетами, одно будет упразднено, а Министерство охраны объектов культурного наследия преобразуют в управление.

Ранее Хинштейн рассказал о финансовой помощи от Сербии в 472 млн рублей. Деньги направят на поддержку детей с ограниченными возможностями и модернизацию медицинских учреждений. Так, средства пойдут на капитальный ремонт реабилитационного центра «Аистенок» и городского родильного дома, а также на покупку автомобилей для поликлиник.