27 ноября 2025 в 04:11

МВФ предрек Украине дефицит финансирования в ближайшие три года

МВФ: Украина до 2029 года нуждается во внешнем финансировании на $136,5 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международный валютный фонд (МВФ) на официальном сайте опубликовал прогноз по объему внешнего финансирования, необходимого Украине. Согласно расчетам организации, Киеву потребуется масштабная финансовая поддержка в размере $136,5 млрд.

Специалисты МВФ провели оценку, основываясь на базовом сценарии развития событий. Речь идет о сумме, в которой будет нуждаться Украина для покрытия дефицита в период с 2026 по 2029 год. При этом значительная часть средств потребуется уже в краткосрочной перспективе.

В базовом сценарии общий дефицит финансирования оценивается примерно в $136,5 млрд на 2026–2029 годы, — заявил глава миссии фонда в Украине Гэвин Грей.

Причем на ближайшие два года стране необходимо найти $63 млрд, добавил он. В МВФ обратили внимание на высокие риски для экономики, связанные с боевыми действиями и возможным сокращением помощи от международных партнеров. По итогам переговоров был согласован транш в размере $8,1 млрд, который будет выделяться в течение четырех лет.

Ранее официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что Украина нуждается в эффективной и надежной антикоррупционной системе. Тогда в стране будут созданы равные для всех условия, которые помогут защитить народные ресурсы, улучшить бизнес-климат, а также привлеч частные инвестиции.

