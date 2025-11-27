День матери
27 ноября 2025 в 06:00

Раскрыто, к чему может привести запах краски из квартиры во время ремонта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запах краски из квартиры во время ремонта может грозить собственнику административным штрафом, заявил NEWS.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, по жалобе соседей Роспотребнадзор может провести и в заключении зафиксировать превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Запах лака, грунтовки, растворителя из квартиры ощущается сразу, особенно в старых домах со слабой вентиляцией. Закон не описывает его как отдельное нарушение, он смотрит на вред для здоровья и соблюдение санитарных требований. Штраф возможен в двух случаях. Первый связан с санитарными нормами. Если после жалобы соседей приходит Роспотребнадзор, берет пробы воздуха и в заключении фиксирует превышение допустимых концентраций вредных веществ в жилом помещении, тогда могут привлечь по статье о нарушении санитарных правил. Для граждан штраф составляет до тысячи рублей, — пояснил Васильев.

Он добавил, что второй, более серьезный случай связан с систематической деятельностью, когда жилое помещение фактически превращается в мини-производство. По его словам, при таком варианте развития событий штраф для граждан составит до 2,5 тыс. рублей.

Второй вариант с распространением запаха краски связан с ситуацией, когда квартира фактически превратилась в мини производство. Например, хозяин постоянно красит мебель или двери на заказ, использует промышленные эмали и растворители. В таких случаях контролирующие органы оценивают уже не разовый ремонт, а незаконное использование жилого помещения и систематическое нарушение условий проживания для других. Тогда помимо санитарной статьи могут применить норму о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Для граждан штраф составит до 2,5 тыс. рублей, — резюмировал Васильев.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что громкая работа телевизора ночью может привести к административному штрафу. По его словам, согласно законодательству, наказание положено не за просмотр телепередач в ночное время суток, а за нарушение покоя соседей.

