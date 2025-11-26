День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 06:00

Россиянам рассказали, когда телевизор может стать причиной штрафа

Эксперт ЖКХ Бондарь: громкая работа телевизора ночью грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Громкая работа телевизора ночью может привести к административному штрафу, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, согласно законодательству, наказание положено не за просмотр телепередач в ночное время суток, а за нарушение покоя соседей.

В законе нет такого понятия, как отдельный штраф за громко работающий телевизор. Наказание предусмотрено не за сам факт просмотра передач, а за нарушение тишины и покоя граждан. Если звук телевизора становится источником шума, который мешает соседям, особенно в ночное время, то это действительно может стать основанием для административной ответственности. Вероятно, штраф назначат не сразу, а только при соблюдении определенных условий. Важен подтвержденный факт того, что шум действительно мешает, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что обычно все начинается с жалобы соседей, после чего приезжают сотрудники полиции, составляют протокол, берут показания свидетелей. По словам эксперта, при затяжном конфликте возможны официальные замеры уровня шума специальными приборами.

Важен и фактор времени. Большинство регионов устанавливают тихие часы с 23:00 до 07:00. На федеральном уровне действует статья 6.4 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф до 1000 рублей. Однако чаще применяются региональные нормы, где санкции могут быть выше, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что плач и крики детей не подпадают под действие региональных законов о тишине, поскольку являются неконтролируемым источником шума. По его словам, привлечь родителей к административной ответственности за подобные звуки невозможно.

законы
соседи
Россия
правонарушения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции арестовали россиянку из помогающей Донбассу организации
Общественник нашел способ облегчить россиянам поддержку бойцов СВО
Вычет по вкладу: как пенсионеру снизить налог с процентов, что важно знать
Бельгия привлекла на свою сторону Италию в вопросе активов России
Россиянам рассказали о важности поддержания витамина D в организме
К чему снится дремучий лес: тайны и скрытые знаки сна
Рисунок художницы-снайпера спас жизнь российскому бойцу
Разнесли ВСУ в ДНР массированным ударом: успехи ВС РФ к утру 26 ноября
Дачникам дали совет, как правильно утилизировать мусор и не устроить пожар
Трамп предрек роль ЕС в обеспечении гарантий безопасности Украины
К чему снится убийство человека: что скрывают ваши сны о смерти
Россиянам рассказали, когда телевизор может стать причиной штрафа
В российском регионе эвакуируют жителей после атаки дронов ВСУ
Трамп рассказал о возможной серьезной уступке со стороны России Украине
Зоопсихолог рассказала, как подружить проживающих вместе кошку и собаку
«Баланс»: Хилькевич раскрыла свой секрет успешной многодетной мамы
Названы медицинские приборы, которые должны быть в домашней аптечке
Красивый и простой салат «Апельсиновая долька»: слоеный хит с курицей!
Нутрициолог раскрыла недооцененные свойства куркумы
Холод, голод, нищета, мигранты: ЕС ждет адская зима и газ втридорога
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.