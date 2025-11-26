Россиянам рассказали, когда телевизор может стать причиной штрафа

Громкая работа телевизора ночью может привести к административному штрафу, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, согласно законодательству, наказание положено не за просмотр телепередач в ночное время суток, а за нарушение покоя соседей.

В законе нет такого понятия, как отдельный штраф за громко работающий телевизор. Наказание предусмотрено не за сам факт просмотра передач, а за нарушение тишины и покоя граждан. Если звук телевизора становится источником шума, который мешает соседям, особенно в ночное время, то это действительно может стать основанием для административной ответственности. Вероятно, штраф назначат не сразу, а только при соблюдении определенных условий. Важен подтвержденный факт того, что шум действительно мешает, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что обычно все начинается с жалобы соседей, после чего приезжают сотрудники полиции, составляют протокол, берут показания свидетелей. По словам эксперта, при затяжном конфликте возможны официальные замеры уровня шума специальными приборами.

Важен и фактор времени. Большинство регионов устанавливают тихие часы с 23:00 до 07:00. На федеральном уровне действует статья 6.4 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф до 1000 рублей. Однако чаще применяются региональные нормы, где санкции могут быть выше, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что плач и крики детей не подпадают под действие региональных законов о тишине, поскольку являются неконтролируемым источником шума. По его словам, привлечь родителей к административной ответственности за подобные звуки невозможно.