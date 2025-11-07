Юрист объяснил, какой шум не подпадает под закон о тишине Юрист Салкин: плач и крики детей не могут считаться нарушением закона о тишине

Плач и крики детей не подпадают под действие региональных законов о тишине, поскольку являются неконтролируемым источником шума, заявил NEWS.ru правозащитник и юрист Михаил Салкин. По его словам, привлечь родителей к административной ответственности за подобные звуки невозможно. Он отметил, что совершенно иная ситуация возникает, когда шум производят сами взрослые, например повышая голос на ребенка в ночное время.

В региональных законах о тишине источники шума делятся на контролируемые и неконтролируемые. Плач ребенка относится к неконтролируемым источникам, поэтому привлечь к ответственности за него нельзя. Но если родители кричат на детей в позднее время, тут не только нарушение закона о тишине — взрослых могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, соседи могут потребовать компенсацию за моральный вред, — пояснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россияне могут быть оштрафованы на тысячу рублей, если из их квартиры в ночное время раздается слишком громкий шум от пылесоса или стиральной машины. По его словам, основанием для взыскания является не сам факт уборки, а превышение допустимого уровня громкости в определенные часы.