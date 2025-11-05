Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 02:20

Стало известно, какие штрафы грозят россиянам за слишком громкую уборку

Эксперт ЖКХ Бондарь: за шум пылесоса ночью могут оштрафовать на тысячу рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут быть оштрафованы на тысячу рублей, если из их квартиры в ночное время раздается слишком громкий шум от пылесоса или стиральной машины, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, основанием для взыскания является не сам факт уборки, а превышение допустимого уровня громкости в определенные часы.

Дело в громкости, которую создают бытовые приборы. Если звук от вашего пылесоса или стиральной машины в определенные часы превысит установленные нормы, это может быть расценено как нарушение. Если соседи пожалуются на громкую уборку в ночное время и замеры покажут превышение норм, то возможно привлечение к административной ответственности. Для обычных граждан денежное взыскание по этой статье обычно составляет до тысячи рублей. Однако в региональных законах суммы могут быть другими. В Москве, к примеру, предусмотрено взыскание до двух тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что конкретные нормативы шума регламентированы санитарными правилами. По его словам, в дневное время допустимый уровень в жилых помещениях не должен превышать 55 децибел, тогда как в ночной период этот лимит снижается до 45 децибел.

Конкретные цифры по шуму указаны в санитарных нормах и правилах. Уровень шума в жилых помещениях не должен быть выше определенных значений. Днем оно может достигать 55 децибел, а ночью — не более 45 децибел. Для сравнения, шум обычного пылесоса может составлять 70–80 децибел. Поскольку единого федерального закона о тишине пока нет, каждый регион устанавливает свои правила. Обычно период покоя наступает в 11 часов вечера и длится до 7 утра, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что соседей, которые шумят ночью, можно привлечь к административной ответственности. Однако, по его словам, прежде чем обращаться в правоохранительные органы, все же следует попытаться решить вопрос миром. Он отметил, что полицию можно вызывать только в том случае, если словесные претензии оказались безрезультатными.

соседи
штрафы
россияне
законы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
