28 ноября 2025 в 21:48

В Челябинске мужчина избил девушку и сбросил ее с балкона пятого этажа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Челябинске девушка оказалась в больнице после того, как знакомый избил ее и сбросил с балкона пятого этажа, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на улице Гагарина. Пострадавшая получила тяжкие травмы и находится в реанимации.

У нее сломано все: позвоночник, два бедра, ребра. Одно ребро проткнуло легкое, она не может дышать! рассказал источник.

По данным канала, девушка подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Красноселькупе перед судом предстанет женщина с непогашенной судимостью, которую обвинили в избиении знакомой в состоянии алкогольного опьянения. Преступница нанесла жертве не менее 10 ударов по лицу и телу. Ей может грозить до года лишения свободы.

До этого в омском поселке Новоомский 24-летний мужчина жестоко избил трехлетнюю дочь своей сожительницы, пока та была на работе. Девочку с тяжкими телесными травмами госпитализировали. Подозреваемого арестовали. Из семьи также изъяли других детей.

