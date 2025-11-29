Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых рассказал, что получал повышенную стипендию. Глава государства пояснил, что ему платили 40 рублей, чему он был очень рад.

Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и я был очень этому рад, — сказал Путин.

Также Владимир Путин во время визита в Киргизию попробовал исполнить мелодию на национальном инструменте — комузе — перед началом заседания ОДКБ. Комуз представляет собой традиционный киргизский струнный инструмент. Он имеет три струны, длинный гриф без ладов и корпус грушевидной формы.

Ранее Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко пообещал информировать его о развитии переговоров по урегулированию на Украине. Президент РФ во время беседы в Бишкеке отметил, что американская сторона осознает сложность вопроса урегулирования украинского конфликта. Белорусский президент, в свою очередь, выразил надежду на осторожное поведение Вашингтона, который должен полностью понимать необходимость сложных решений для разрешения кризиса.