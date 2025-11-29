День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 00:26

«Был очень рад»: Путин рассказал, как получал повышенную стипендию

Путин заявил, что получал повышенную стипендию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых рассказал, что получал повышенную стипендию. Глава государства пояснил, что ему платили 40 рублей, чему он был очень рад.

Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и я был очень этому рад, — сказал Путин.

Также Владимир Путин во время визита в Киргизию попробовал исполнить мелодию на национальном инструменте — комузе — перед началом заседания ОДКБ. Комуз представляет собой традиционный киргизский струнный инструмент. Он имеет три струны, длинный гриф без ладов и корпус грушевидной формы.

Ранее Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко пообещал информировать его о развитии переговоров по урегулированию на Украине. Президент РФ во время беседы в Бишкеке отметил, что американская сторона осознает сложность вопроса урегулирования украинского конфликта. Белорусский президент, в свою очередь, выразил надежду на осторожное поведение Вашингтона, который должен полностью понимать необходимость сложных решений для разрешения кризиса.

Владимир Путин
стипендии
деньги
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой австралиец обогнал звезд «Формулы-1» в квалификации на чемпионат
Росавиация перекрыла небо над одним регионом
Синнера захотели пригласить на турнир в Петербурге
SHOT сообщил о мощных взрывах и вспышках в небе над Казанью
Путин поинтересовался, будут ли россияне есть гигантских быков
Путин подписал закон о МРОТ
«Был очень рад»: Путин рассказал, как получал повышенную стипендию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 ноября 2025 года
Майора кибербезопасности ВСУ ликвидировали под Сумами
Приметы 29 ноября: Матвеев день — Ветродуй и покровитель торговцев
«Двойные стандарты»: Ozon считает инициативу об отмене скидок непродуманной
Киев потерял возможность спонсировать ВСУ
Заслуженный тренер России по теннису дал совет 18-летней Андреевой
Рудковская заявила, что Костылева бьет дочь
«Осталось только 40 разбойников»: Дмитриев прокомментировал отставку Ермака
Песков пролил свет на реальную политическую ситуацию в Киеве
В Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год
Россия и Индия договорились о порядке отправки военных и техники
Экс-депутат Рады раскрыл последствия отставки Ермака для Украины
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.