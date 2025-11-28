Большинство украинских военных (60%) вынуждены покупать себе снаряжение за собственный счет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В материале уточняется, что обеспечение продуктами и вещами в ВСУ финансируется лишь на 44,5% от необходимого, а горюче-смазочными материалами — на 73%.

Выполнение заключенных контрактов по поставкам задерживалось, а ответственности за это так никто и не понес, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что среди военнослужащих ВСУ был проведен опрос по поводу ситуации. Только четверть опрошенных ответили, что удовлетворены полученным от государства снаряжением.

Ранее стало известно, что Украина планирует внедрить систему военной службы по срочным контрактам на фоне дефицита новобранцев. Нововведение не заменит действующую систему мобилизации, но станет ее дополнением.

Впоследствии экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что инициатива Киева ввести срочные контракты в ВСУ не вызовет энтузиазма у населения, поскольку не решит ключевых проблем мобилизованных граждан. По его словам, на Украине отсутствуют реальные сроки демобилизации.