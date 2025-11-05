Инициатива Киева ввести срочные контракты в Вооруженных силах Украины не вызовет энтузиазма у населения, поскольку не решит ключевых проблем мобилизованных граждан, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, на Украине отсутствуют реальные сроки демобилизации.

Зачем украинские власти хотят ввести срочные контракты в ВСУ? Срочный и бессрочный контракт на Украине — это хрен редьки не слаще. Дело в том, что бессрочный — это пока не привезут в гробу. Срочный — привезут тоже в гробу, но произойдет это в течение месяца или года, никто не знает. Это попытка вопроса демобилизации, потому что прошла мобилизация, и уже многие говорят: «Давайте какие-то сроки, в обществе недовольство». Мобилизацию придумали, но она никак не повлияет в целом на ситуацию. В обществе она не вызовет никакого оптимизма, — пояснил Олейник.

По его словам, тема срочных контрактов на Украине активно продвигается в западной прессе, что указывает на ее заказной характер. Он отметил, что таким образом на Киев оказывается давление с целью выполнения взятых обязательств по увеличению масштабов мобилизации в обмен на военную и финансовую помощь.

Тема срочных контрактов в ВСУ в западной прессе действительно заказная. Почему? Тот же Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), когда убеждал Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) и западных лидеров, обещал им: «Ребята, дайте деньги и оружие, а я усилю мобилизацию». Поэтому понятно, что на него таким образом давят. Не случайно, например, в Польше эта тема уже звучит на уровне бывших руководителей страны, которые говорят: «А у нас есть, что дать Украине». Это тот мобилизационный ресурс, который сегодня пребывает в Польше, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Украина планирует внедрить систему военной службы по срочным контрактам на фоне дефицита новобранцев. Нововведение не заменит действующую систему мобилизации, но станет ее дополнением.