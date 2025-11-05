Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:59

«Хрен редьки не слаще»: экс-нардеп о срочных военных контрактах на Украине

Экс-нардеп Олейник: срочные военные контракты на Украине не обрадуют население

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Инициатива Киева ввести срочные контракты в Вооруженных силах Украины не вызовет энтузиазма у населения, поскольку не решит ключевых проблем мобилизованных граждан, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, на Украине отсутствуют реальные сроки демобилизации.

Зачем украинские власти хотят ввести срочные контракты в ВСУ? Срочный и бессрочный контракт на Украине — это хрен редьки не слаще. Дело в том, что бессрочный — это пока не привезут в гробу. Срочный — привезут тоже в гробу, но произойдет это в течение месяца или года, никто не знает. Это попытка вопроса демобилизации, потому что прошла мобилизация, и уже многие говорят: «Давайте какие-то сроки, в обществе недовольство». Мобилизацию придумали, но она никак не повлияет в целом на ситуацию. В обществе она не вызовет никакого оптимизма, — пояснил Олейник.

По его словам, тема срочных контрактов на Украине активно продвигается в западной прессе, что указывает на ее заказной характер. Он отметил, что таким образом на Киев оказывается давление с целью выполнения взятых обязательств по увеличению масштабов мобилизации в обмен на военную и финансовую помощь.

Тема срочных контрактов в ВСУ в западной прессе действительно заказная. Почему? Тот же Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), когда убеждал Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) и западных лидеров, обещал им: «Ребята, дайте деньги и оружие, а я усилю мобилизацию». Поэтому понятно, что на него таким образом давят. Не случайно, например, в Польше эта тема уже звучит на уровне бывших руководителей страны, которые говорят: «А у нас есть, что дать Украине». Это тот мобилизационный ресурс, который сегодня пребывает в Польше, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Украина планирует внедрить систему военной службы по срочным контрактам на фоне дефицита новобранцев. Нововведение не заменит действующую систему мобилизации, но станет ее дополнением.

ВСУ
Украина
мобилизация
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.