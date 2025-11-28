«Осталось только 40 разбойников»: Дмитриев прокомментировал отставку Ермака Дмитриев сравнил Ермака с Али-Бабой и украинскую власть с 40 разбойниками

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины с восточной сказкой. В Telegram-канале он назвал Ермака Али-бабой, а оставшуюся власть в Киеве 40 разбойниками.

Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников, — сказано в публикации.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского станет концом монополии власти на украинской земле. Он выразил уверенность, что Ермак не покинет территорию Украины.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также сказал: отставка Ермака ознаменует начало конца для Зеленского. Депутат прогнозирует, что за уходом главы офиса последуют другие важные персоны, а в отношении украинского президента выдвинут множество коррупционных обвинений.

Ермак попросил об отставке в день обысков у него дома в Киеве. Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал соответствующее заявление после следственных мероприятий.