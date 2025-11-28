День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 23:45

«Осталось только 40 разбойников»: Дмитриев прокомментировал отставку Ермака

Дмитриев сравнил Ермака с Али-Бабой и украинскую власть с 40 разбойниками

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины с восточной сказкой. В Telegram-канале он назвал Ермака Али-бабой, а оставшуюся власть в Киеве 40 разбойниками.

Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников, — сказано в публикации.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского станет концом монополии власти на украинской земле. Он выразил уверенность, что Ермак не покинет территорию Украины.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также сказал: отставка Ермака ознаменует начало конца для Зеленского. Депутат прогнозирует, что за уходом главы офиса последуют другие важные персоны, а в отношении украинского президента выдвинут множество коррупционных обвинений.

Ермак попросил об отставке в день обысков у него дома в Киеве. Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал соответствующее заявление после следственных мероприятий.

Андрей Ермак
Кирилл Дмитриев
отставки
сказки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой австралиец обогнал звезд «Формулы-1» в квалификации на чемпионат
Росавиация перекрыла небо над одним регионом
Синнера захотели пригласить на турнир в Петербурге
SHOT сообщил о мощных взрывах и вспышках в небе над Казанью
Путин поинтересовался, будут ли россияне есть гигантских быков
Путин подписал закон о МРОТ
«Был очень рад»: Путин рассказал, как получал повышенную стипендию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 ноября 2025 года
Майора кибербезопасности ВСУ ликвидировали под Сумами
Приметы 29 ноября: Матвеев день — Ветродуй и покровитель торговцев
«Двойные стандарты»: Ozon считает инициативу об отмене скидок непродуманной
Киев потерял возможность спонсировать ВСУ
Заслуженный тренер России по теннису дал совет 18-летней Андреевой
Рудковская заявила, что Костылева бьет дочь
«Осталось только 40 разбойников»: Дмитриев прокомментировал отставку Ермака
Песков пролил свет на реальную политическую ситуацию в Киеве
В Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год
Россия и Индия договорились о порядке отправки военных и техники
Экс-депутат Рады раскрыл последствия отставки Ермака для Украины
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.