28 ноября 2025 в 22:19

Экс-депутат Рады раскрыл последствия отставки Ермака для Украины

Экс-депутат Рады Килинкаров: отставка Ермака положит конец монополии Зеленского

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского станет концом монополии власти на украинской земле, сообщил ТАСС экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он также выразил уверенность, что Ермак не покинет территорию Украины.

Последнее, что мог сделать Зеленский, — это уволить Ермака. Он это сделал, и это конец монополии власти. Ценность Ермака для Зеленского была в том, что самодур Зеленский решения принимал, а Ермак воплощал их в жизнь посредством телефонного права. Теперь решения самодура будут саботировать на всех уровнях власти, — сказано в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил: отставка Ермака ознаменует начало конца для Зеленского. Депутат прогнозирует, что за уходом главы офиса последуют другие важные персоны, а в отношении украинского президента выдвинут множество коррупционных обвинений.

Кроме того, журналистка Ксения Собчак заявила, что уход Ермака связан с давлением США и компроматом, который не оставил Зеленскому выбора. По ее словам, это утрата одной из самых влиятельных фигур в украинской политике.

