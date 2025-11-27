Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Надоели обычные драники и хочется удивить семью или гостей чем-то действительно красивым и вкусным? Эти картофельные розы станут настоящим украшением вашего стола! Они сочетают в себе хрустящую текстуру жареной картошки и нежную сливочную нотку, а их изящная форма не оставит никого равнодушным. Готовятся такие «розы» ненамного сложнее традиционных драников, зато выглядят как произведение кулинарного искусства. Это блюдо идеально подойдет для праздничного ужина или особого случая, когда хочется создать атмосферу уюта и элегантности.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупные картофелины, 50 г сливочного масла, 2 ст.л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока, соль, перец и прованские травы по вкусу. Картофель нарежьте тонкими слайсами — идеально для этого подойдет мандолина или овощечистка. Сливочное масло растопите с давленым чесноком и травами. Каждый картофельный слайс слегка смажьте масляной смесью. Выкладывайте слайсы внахлест по 5-6 штук, затем аккуратно сверните в рулетик — это будет ваша роза. Уложите «розы» в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте при 200°C около 40-45 минут до золотистого цвета и хрустящих краев. Подавайте горячими, посыпав тертым пармезаном и свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить яблочные присканцы — украинские лепешки для завтрака или перекуса.