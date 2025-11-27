Охотничий горячий салат — простой ужин в одной сковороде за 20 минут: выручает, когда лень готовить сложные блюда

Этот горячий салат — идеальное решение для сытного ужина после долгого дня. Ароматные охотничьи колбаски, нежный картофель и пикантные маринованные огурцы создают насыщенный вкус, который согревает и дарит ощущение домашнего уюта. Блюдо готовится быстро и станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Готовлю я так: картофель и морковь нарезаю кубиками и отвариваю до готовности. Охотничьи колбаски режу кружочками и обжариваю на сковороде до румяной корочки. Добавляю нарезанный болгарский перец, томлю пару минут, затем кладу томатную пасту и прогреваю. Соединяю на сковороде овощи, колбаски, добавляю нарезанные маринованные огурцы и обильно посыпаю свежим укропом. Тщательно перемешиваю, солю и перчу по вкусу, даю настояться под крышкой 5-7 минут. Подаю салат горячим — он особенно хорош, когда картофель пропитывается томатным соусом и ароматом колбасок.

