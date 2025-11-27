День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:50

Охотничий горячий салат — простой ужин в одной сковороде за 20 минут: выручает, когда лень готовить сложные блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот горячий салат — идеальное решение для сытного ужина после долгого дня. Ароматные охотничьи колбаски, нежный картофель и пикантные маринованные огурцы создают насыщенный вкус, который согревает и дарит ощущение домашнего уюта. Блюдо готовится быстро и станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Готовлю я так: картофель и морковь нарезаю кубиками и отвариваю до готовности. Охотничьи колбаски режу кружочками и обжариваю на сковороде до румяной корочки. Добавляю нарезанный болгарский перец, томлю пару минут, затем кладу томатную пасту и прогреваю. Соединяю на сковороде овощи, колбаски, добавляю нарезанные маринованные огурцы и обильно посыпаю свежим укропом. Тщательно перемешиваю, солю и перчу по вкусу, даю настояться под крышкой 5-7 минут. Подаю салат горячим — он особенно хорош, когда картофель пропитывается томатным соусом и ароматом колбасок.

Ранее сообщалось, как продлить свежесть мяса. Эти простые приемы помогут избежать порчи продуктов даже без использования морозилки.

Проверено редакцией
Читайте также
Оладьи «Два шоколада» за 15 минут: простой рецепт на ряженке с какао — вкусный и полезный завтрак
Общество
Оладьи «Два шоколада» за 15 минут: простой рецепт на ряженке с какао — вкусный и полезный завтрак
Десерт по-скандинавски за 20 минут — этот блинчик поражает нежностью: готовлю с ягодами и нежным кремом
Общество
Десерт по-скандинавски за 20 минут — этот блинчик поражает нежностью: готовлю с ягодами и нежным кремом
Не такой, как все: салат без курицы и без ветчины — займет достойное место на новогоднем столе
Общество
Не такой, как все: салат без курицы и без ветчины — займет достойное место на новогоднем столе
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
Здоровье/красота
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
еда
рецепты
картофель
колбасы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
В Совфеде уличили Европу в создании «инфраструктуры войны»
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.