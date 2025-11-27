Рязанские активисты предложили уточнить статус священников в зоне СВО

Представители Рязанского отделения Союза православных женщин и реготделения Всемирного русского народного собора обратились с предложением к депутату Государственной Думы Андрею Красову об уточнении статуса священников в зоне СВО, сообщает «МК в Рязани». Они хотят добиться урегулирования правового статуса.

Сообщается, что активисты выступили с инициативой внести изменения в федеральное законодательство. Красов со своей стороны пообещал проработать предложения и оказать содействие в решении вопроса.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл рассказал, что около тысячи священнослужителей сейчас находятся на передовой вместе с российскими военнослужащими. По его словам, священники очень мотивируют бойцов ВС РФ.