27 ноября 2025 в 16:28

Рязанские активисты предложили уточнить статус священников в зоне СВО

еромах Николай в зоне проведения спецоперации еромах Николай в зоне проведения спецоперации Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Представители Рязанского отделения Союза православных женщин и реготделения Всемирного русского народного собора обратились с предложением к депутату Государственной Думы Андрею Красову об уточнении статуса священников в зоне СВО, сообщает «МК в Рязани». Они хотят добиться урегулирования правового статуса.

Сообщается, что активисты выступили с инициативой внести изменения в федеральное законодательство. Красов со своей стороны пообещал проработать предложения и оказать содействие в решении вопроса.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл рассказал, что около тысячи священнослужителей сейчас находятся на передовой вместе с российскими военнослужащими. По его словам, священники очень мотивируют бойцов ВС РФ.

