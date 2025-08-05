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05 августа 2025 в 18:35

В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников

Митрополит Кирилл: около тысячи священников находятся на передовой в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около тысячи священнослужителей сейчас находятся на передовой вместе с российскими военнослужащими, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, которые передает ТАСС, священники очень мотивируют бойцов ВС РФ.

Сегодня тысяча священников находится на передовой с нашими бойцами <...>. Помимо психологов, которые очень важны, священник тоже может быть психологом, — подчеркнул он.

Митрополит также отметил, что фронтовые священники будут заниматься духовной поддержкой солдат, вернувшихся из зоны спецоперации. Даже простая поездка бойцов по святыням окажет на них благотворное влияние и наполнит приятными чувствами, резюмировал представитель РПЦ.

Ранее сообщалось, что протоиерей Николай Курдов погиб в ДТП на СВО, куда он отправился для оказания духовной поддержки подразделениям, названным в честь святых православной церкви. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого на фронте героически погиб священник Сергий Вайда: он спасал раненого бойца. У мужчины остались жена и 11 детей. На СВО он был начальником батальона инженерных войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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