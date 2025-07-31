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31 июля 2025 в 17:45

Протоиерей погиб на СВО, помогая «святым» подразделениям ВС России

Отправившийся помогать военным протоиерей Курдов погиб в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Протоиерей Николай Курдов погиб 28 июля в ДТП, сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ. Инцидент произошел в зоне проведения СВО, куда он отправился для оказания духовной поддержки подразделениям, названным в честь святых православной церкви. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Сегодня, 28 июля, при выполнении задач по окормлению подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО <…> в ДТП со смертельным исходом попал протоиерей Николай Курдов. Господь да упокоит душу новопреставленного протоиерея Николая в селениях праведных, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о смерти священника Сергия Вайды на СВО. Он погиб, спасая раненого бойца. У Вайды остались жена и 11 детей. В зоне боевых действий он был начальником батальона инженерных войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что военный священник Антоний Савченко погиб при исполнении пастырского долга в зоне СВО. 32-летний иерей умер во время обстрела из РСЗО HIMARS. Отец Антоний служил настоятелем храма Святого Дмитрия Донского при войсковой части 64044. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

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