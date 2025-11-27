День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:31

Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу

Дебошир похвалил работу Росгвардии после задержания в центре Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В центре Москвы 21-летний молодой человек из Казахстана устроил дебош у охраняемого объекта на Земляном Валу — его задержали сотрудники Росгвардии. Однако после ареста мужчина неожиданно похвалил действия силовиков. По данным источника, мужчина был под наркотиками, пытался проникнуть на запретную территорию, напал на прохожего и повредил несколько автомобилей.

Оперативно [сработали], чисто и блестяще, — признался задержанный.

По данным Росгвардии, задержанный также кричал, что в него стреляли, и вел себя неадекватно. После пресечения правонарушения его передали в отдел полиции для дальнейших процедур.

Ранее в Санкт-Петербурге житель Девяткино ударил ножом 23-летнего грузчика-мигранта, после чего его задержала полиция. Затем пострадавшего госпитализировали, а в отношении нападавшего составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленинградской области 44-летнего жителя деревни Старая задержали за угрозы посетителям магазина с игрушечным пистолетом. Правоохранители доставили его в отделение для дальнейших разбирательств.

Росгвардия
задержания
дебоширы
молодежь
