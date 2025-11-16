Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 16:19

Россиянин напугал прохожих и посетителей магазина игрушечным пистолетом

Жителя Ленобласти задержали за угрозы прохожим игрушечным пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель деревни Старая в Ленинградской области перепугал случайных прохожих и посетителей магазина, размахивая игрушечным пистолетом и угрожая им, сообщили в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и региону. Мужчину задержали прибывшие на вызов правоохранители, 44-летнего дебошира доставили в отделение полиции.

Прибывшим нарядом полиции у дома 16 по Верхней улице был задержан и доставлен в отдел для разбирательства 44-летний местный житель, который, находясь в магазине, агрессивно себя вел и угрожал покупателям игрушечным оружием, — говорится в сообщении.

Уточняется, что житель деревни действовал не один. Вместе с ним прохожих на детской площадке пугал еще один мужчина. При этом о задержании второго нарушителя не сообщается.

Ранее в Кемерово мужчина пронес пистолет в кафе «Каприз». На опубликованных кадрах можно увидеть, как группа молодых людей танцевала в кругу и у одного из них рукоять оружия торчала из брюк. Во время танца он достал его и направил вверх. Посетители за соседними столиками при этом никак не отреагировали на происходящее.

Ленобласть
Ленинградская область
задержания
дебоширы
полиция
оружие
пистолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники уговорили школьника отправить по почте семейные драгоценности
Израильская армия обстреляла миротворцев ООН из танка в Ливане
«Модернизация арсенала»: в НАТО испугались одного мощного оружия России
Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт
Отказ от выступлений, слова об СВО, завещание: куда пропал Павлиашвили
Военкор рассказал, как ВСУ «проспали» прорыв ВС РФ
Дикие собаки «перевернули» забитый паломниками автобус
Раскрыто, как освобождение Малой Токмачки и Ровнополья повлияет на ход СВО
Россиянин оказался за решеткой после засады полиции Таиланда
Прорыв ВС РФ и взятки ради службы в тылу: новости СВО на вечер 16 ноября
Коц объяснил важность освобождения Малой Токмачки для ВС России
Омбудсмен призвала ограничить доступ к базе детей-сирот
Россиянин напугал прохожих и посетителей магазина игрушечным пистолетом
Определена возможная цель ВС России после освобождения Малой Токмачки
В российском регионе введут новое направление туризма
Прохожие стали свидетелями внезапной смерти пенсионера
США приняли неожиданное решение по санкциям против Турции из-за С-400
Сколько придется учиться в вузе по новой системе? Что сказали в Минобрнауки
Иран поставил точку в вопросе обогащения урана
Россию начали отключать от интернета? Что происходит, в каких регионах сбои
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.