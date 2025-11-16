Россиянин напугал прохожих и посетителей магазина игрушечным пистолетом

Житель деревни Старая в Ленинградской области перепугал случайных прохожих и посетителей магазина, размахивая игрушечным пистолетом и угрожая им, сообщили в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и региону. Мужчину задержали прибывшие на вызов правоохранители, 44-летнего дебошира доставили в отделение полиции.

Прибывшим нарядом полиции у дома 16 по Верхней улице был задержан и доставлен в отдел для разбирательства 44-летний местный житель, который, находясь в магазине, агрессивно себя вел и угрожал покупателям игрушечным оружием, — говорится в сообщении.

Уточняется, что житель деревни действовал не один. Вместе с ним прохожих на детской площадке пугал еще один мужчина. При этом о задержании второго нарушителя не сообщается.

Ранее в Кемерово мужчина пронес пистолет в кафе «Каприз». На опубликованных кадрах можно увидеть, как группа молодых людей танцевала в кругу и у одного из них рукоять оружия торчала из брюк. Во время танца он достал его и направил вверх. Посетители за соседними столиками при этом никак не отреагировали на происходящее.