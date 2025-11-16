Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео

В Кемерове мужчина пронес в кафе «Каприз» пистолет, сообщил Telegram-канал «Инцидент Кузбасс». На видео можно увидеть, как группа молодых людей танцевала в кругу, а у одного из них рукоять оружия торчала из-за брюк. Во время танца он достал его и направил вверх.

Товарищи мгновенно опустили ему руку и отобрали оружие. Посетители за соседними столиками при этом никак не отреагировали на происходящее. Правоохранительные органы Кемеровской области пока не комментировали произошедшее.

Ранее участников свадебного кортежа в Карабулаке в Ингушетии остановили за опасное вождение, езду без номеров, тонировку и стрельбу. Полиция также изъяла у пассажира предмет, внешне схожий с оружием. Владелец заявил, что это охолощенное оружие, которое стреляет холостыми патронами. Его направили на экспертизу.

В Бердске Новосибирской области до этого местный житель открыл огонь из винтовки с балкона пятиэтажного дома. По словам очевидцев, мужчина прицеливался, но неизвестно, были ли у него конкретные мишени — возможно, он стрелял по птицам.