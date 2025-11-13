Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:28

Устроившие стрельбу участники свадебного кортежа остались без автомобиля

Участников свадебного кортежа в Ингушетии остановили за стрельбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участников свадебного кортежа в Карабулаке остановили за опасное вождение, езду без номеров, тонировку и стрельбу, сообщает МВД по Ингушетии. В ведомстве отметили, что водитель и пассажиры иномарки создавали угрозу жизни и здоровью окружающих.

Инспекторы дорожно-патрульной службы <..> остановили на ул. Джабагиева двигавшуюся в составе свадебного кортежа автомашину BMW M5, водитель которой допускал грубые нарушения правил дорожного движения, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, — сообщили в пресс-службе.

Полиция также изъяла у пассажира предмет, внешне схожий с оружием. Владелец заявил, что это охолощенное оружие, которое стреляет холостыми патронами. Его направили на экспертизу.

Ранее стало известно, что полиция Сочи начала проверку после появления записи, на которой свадебный кортеж перекрыл дорогу ради дрифта. Машины остановили движение и спровоцировали пробку, а водителям пришлось ждать, пока участники не разошлись. Сотрудники полиции уже занимаются установлением всех причастных к происшествию.

