В Сочи разыскивают участников свадебного дрифта

В Сочи полиция начала проверку после того, как участники свадебного кортежа перекрыли дорогу для дрифта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Машины остановили движение, из-за чего образовалась пробка. Водителям пришлось ждать, пока участники не покинули дорогу.

Выявлена публикация, на которой зафиксирован факт перекрытия свадебным кортежем дороги в городе Сочи. По данному факту сотрудниками полиции инициировано проведение проверки. Принимаются меры к установлению участников инцидента, действия которых повлекли к блокированию дорожного движения, — говорится в сообщении.

Ранее в Йошкар-Оле полиция задержала участников свадебного кортежа, которые стреляли из охолощенного оружия на улицах города. У подозреваемых изъяли пистолеты, на водителей составили административные протоколы, а материалы проверки передали в следственные органы для установления всех обстоятельств инцидента.

До этого в Санкт-Петербурге подростки напали на таксиста, выстрелив ему в лицо из газового пистолета. Причиной стало общение водителя с несовершеннолетней сестрой одного из хулиганов. У таксиста диагностировали перелом скулы, ожоги век и контузию глаз. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.