Подростки выстрелили в пришедшего на свидание таксиста В Муринском парке подростки ранили таксиста из газового пистолета из-за сестры

В Санкт-Петербурге подростки устроили расправу над таксистом, выстрелив ему в лицо из газового пистолета из-за общения с несовершеннолетней сестрой одного из них, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошел в Муринском парке, где 42-летний водитель ожидал девушку, с которой познакомился в соцсети, но вместо нее столкнулся с агрессивно настроенными молодыми людьми.

По информации издания, пострадавший таксист получил перелом скулы, ожог век и контузию глазных яблок, после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Подростки скрылись с места преступления. В настоящее время они доставлены в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина выстрелил в подростков из газового пистолета на детской площадке на проспекте Кузнецова в Петербурге. Конфликт разгорелся в тот момент, когда школьники играли в городки. Столкнувшись с отказом, петербуржец пришел в ярость, достал оружие и выстрелил.

До этого в Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа. Инцидент произошел на улицах города, где участники кортежа произвели несколько выстрелов, предположительно, из охолощенного оружия.