Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:42

Подростки выстрелили в пришедшего на свидание таксиста

В Муринском парке подростки ранили таксиста из газового пистолета из-за сестры

Автомобиль полиции Автомобиль полиции Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге подростки устроили расправу над таксистом, выстрелив ему в лицо из газового пистолета из-за общения с несовершеннолетней сестрой одного из них, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошел в Муринском парке, где 42-летний водитель ожидал девушку, с которой познакомился в соцсети, но вместо нее столкнулся с агрессивно настроенными молодыми людьми.

По информации издания, пострадавший таксист получил перелом скулы, ожог век и контузию глазных яблок, после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Подростки скрылись с места преступления. В настоящее время они доставлены в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина выстрелил в подростков из газового пистолета на детской площадке на проспекте Кузнецова в Петербурге. Конфликт разгорелся в тот момент, когда школьники играли в городки. Столкнувшись с отказом, петербуржец пришел в ярость, достал оружие и выстрелил.

До этого в Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа. Инцидент произошел на улицах города, где участники кортежа произвели несколько выстрелов, предположительно, из охолощенного оружия.

свидания
парки
Санкт-Петербург
стрельбы
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» никак не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
«Новатэк» призвал к международной кооперации для освоения Арктики
Москвичей призвали прекратить подкармливать грачей
«Толку не будет»: военэксперт о бесполезности ракеты «Фламинго»
Спасатель поставил точку в спорах о таинственной пропаже Усольцевых в тайге
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.