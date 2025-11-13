Россиянин с балкона палил из винтовки по голубям Житель Бердска устроил стрельбу с балкона

В Бердске Новосибирской области местный житель открыл огонь из винтовки прямо с балкона пятиэтажного дома, передает Telegram-канал Readovka. По словам очевидцев, мужчина прицеливался, но неизвестно, были ли у него конкретные цели — возможно, он стрелял по птицам.

Когда из соседней школы начали выходить дети, стрелок, по свидетельствам местных, убрал оружие и скрылся в квартире. Выезжали ли на место происшествия полицейские — неизвестно. О других подробностях не сообщается.

