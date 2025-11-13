Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:37

Россиянин с балкона палил из винтовки по голубям

Житель Бердска устроил стрельбу с балкона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бердске Новосибирской области местный житель открыл огонь из винтовки прямо с балкона пятиэтажного дома, передает Telegram-канал Readovka. По словам очевидцев, мужчина прицеливался, но неизвестно, были ли у него конкретные цели — возможно, он стрелял по птицам.

Когда из соседней школы начали выходить дети, стрелок, по свидетельствам местных, убрал оружие и скрылся в квартире. Выезжали ли на место происшествия полицейские — неизвестно. О других подробностях не сообщается.

Ранее в Севастополе произошел серьезный инцидент с применением огнестрельного оружия, причиной которого стала татуировка с изображением кролика — символа бренда Playboy. Конфликт между двумя рабочими возник из-за оскорбительного высказывания в адрес владельца рисунка.

До этого в Санкт-Петербурге местного жителя задержали за стрельбу по подростку из травматического оружия в квартире. Между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт. Против петербуржца возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

происшествия
винтовки
Бердск
Новосибирская область
