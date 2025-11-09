Рабочий в Севастополе хотел убить коллегу из-за татуировки Baza: рабочий в Севастополе выстрелил в коллегу из-за тату с кроликом Playboy

В Севастополе произошел серьезный инцидент с применением огнестрельного оружия, причиной которого стала татуировка с изображением кролика — символа бренда Playboy. Конфликт между двумя рабочими возник из-за оскорбительного высказывания в адрес владельца рисунка, сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно имеющейся информации, один из рабочих использовал нецензурную лексику, характеризуя татуировку своего коллеги. Это высказывание стало причиной длительной вражды между мужчинами. Спустя полгода оскорбленный гражданин, предварительно употребив алкоголь для храбрости, в сопровождении друга и родного брата организовал вооруженное нападение на обидчика. Инцидент произошел в подъезде жилого дома, где группа встретила предполагаемого врага и открыла стрельбу.

В результате стрельбы никто не пострадал. Правоохранительные органы оперативно задержали всех участников инцидента. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, включая мотивы преступления и причастность каждого из задержанных.

