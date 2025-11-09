«Благодарю Бога, что у меня такая жена»: история любви Овечкина и Шубской

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Его успехи напрямую связаны с поддержкой семьи. Как хоккеист познакомился с будущей женой Анастасией Шубской, где прошло их первое свидание, что о спортсмене говорила мать супруги, актриса Вера Глаголева, — в материале NEWS.ru.

Когда хоккеист Овечкин познакомился с Шубской

Шубская познакомилась с Овечкиным в 2008 году в «Русском доме» во время летней Олимпиады в Пекине. Девушка составила компанию отцу Кириллу, который на тот момент являлся советником президента Олимпийского комитета России.

«Помню, мы были в „Русском доме“ и Саша пригласил меня на медленный танец. Мы танцевали, общались и смеялись. Мне хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень», — рассказала Анастасия.

Тогда между ними не вспыхнули чувства, однако у Шубской осталось хорошее впечатление о хоккеисте. Она видела Овечкина на льду экспрессивным, а в жизни он вел себя непринужденно, дружелюбно и спокойно.

«Мне было лет 15, просто чуть-чуть поговорили, но вскоре потерялись», — отмечала Анастасия.

Когда Шубская вышла замуж за хоккеиста Овечкина

До свадьбы с Овечкиным Шубская встречалась с финансистом Артемом Большаковым. Их отношения продолжались три года, пара обручилась. Родители Анастасии (бизнесмен Кирилл Шубский и актриса Вера Глаголева) хорошо приняли молодого человека, но до свадьбы дело не дошло. Большаков уехал учиться в США, после чего влюбленные расстались.

В 2012 году Овечкин объявил о помолвке с теннисисткой Марией Кириленко, однако спустя два года пара разошлась.

«Мною принято решение о расторжении помолвки. Причин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отношения завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена, искренне желаю ему дальнейших спортивных успехов», — рассказала Кириленко в одном из интервью.

Роман между Овечкиным и Шубской начался в 2014 году. Нападающий увидел фотографию девушки в соцсетях, написал ей и попросил номер телефона. Анастасия посещала актерские курсы в Лос-Анджелесе и сходила на игру «Вашингтона». В этом городе прошло их первое свидание.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, 2015 год Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Первые четыре месяца общались по телефону, учитывая разницу в часовых поясах и его игры. Подолгу разговаривали, постоянно переписывались. Тогда я почувствовала, что это мой человек, мне с ним очень комфортно», — отмечала Шубская.

Вскоре Овечкин представил избранницу родителям. Через полгода он сделал Шубской предложение. Ради этого хоккеист прилетел в Россию, приехал к дому Анастасии, встал на колени и протянул коробочку с кольцом.

В 2016 году пара зарегистрировала брак. Молодожены сыграли свадьбу в Барвихе. Среди приглашенных гостей было множество хоккеистов: Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, тренер Олег Знарок, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк. Овечкина лично поздравил президент России Владимир Путин.

У супругов есть двое сыновей — Сергей и Илья. После свадьбы Анастасия взяла фамилию мужа.

Как сложились отношения хоккеиста Овечкина и актрисы Глаголевой

Глаголева рассказывала, что была очень сильно довольна зятем. Актриса говорила, что Овечкин не только замечательный спортсмен, но и надежный защитник Анастасии.

«Конечно, бывают разные матери, дочери и выборы. Но я говорю про конкретный случай, про нашего Александра — очень нравится, когда его называют Александром Великим. Я несколько раз была на играх НХЛ в Вашингтоне и Нью-Йорке, там такие темпы, такой восторг. Есть гордость за него, за Россию. И он очень хороший парень, так что за дочь спокойна», — говорила Глаголева.

Вера Глаголева с дочерью Анастасией Шубской, 2017 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса скончалась от рака желудка в 2017 году. Шубская рассказывала, что у ее матери были очень хорошие отношения с Овечкиным. Анастасия благодарила мужа за то, что он находился рядом с ней в этот тяжелый момент.

«Она очень полюбила Сашу, и он ее. Если у нас с ним были какие-то разногласия, мама чаще всего вставала на его сторону. Несмотря на постоянную работу, она всегда старалась смотреть по ночам его игры, после них писала и звонила ему. Достаточно часто прилетала к нам на неделю-полторы в гости, ходила на матчи и очень это любила», — отмечала Анастасия.

Где живут Овечкин и его супруга Анастасия

Семья Овечкиных проживает в спокойном пригороде Вашингтона. Хоккеист купил особняк в Маклине за $4 млн. Дом оформлен в стиле старинного поместья, внутри которого находятся пять спален, две гостиные, семь ванных, библиотека, кинотеатр и бассейн. Кроме того, Овечкин купил апартаменты в Майами площадью 200 кв. м с видом на океан. По информации СМИ, хоккеист потратил около $1,5 млн.

На лето семья Овечкиных возвращается из США в Москву, ездит по Европе и нередко проводит часть отпуска в Турции. Капитан «Вашингтона» начинает подготовку к очередному сезону на родине, а в сентябре возвращается в столицу Америки. Во время регулярного чемпионата НХЛ у обладателя Кубка Стэнли плотный график игр и частые выезды, поэтому многими бытовыми вопросами занимается Анастасия. Она готовит, следит за хозяйством, а также воспитывает двоих детей.

«У нас нет такого, что ему нужно что-то конкретное на завтрак, что-то — на ужин, и он это заказывает. Александр любит все, что связано с фаршем, — котлеты, биточки, голубцы. Коронное блюдо Татьяны Николаевны (матери Овечкина. — NEWS.ru) — голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов», — рассказала жена.

Она также отметила, что в день игры хоккеист всегда ест курицу, пармезан и макароны.

Овечкин называет супругу добрым и нежным человеком.

«Благодарю Бога, что у меня такая жена. Она всегда подскажет, если надо, сделает замечание, проявит доброту и нежность. Может быть, так не совсем правильно говорить, но я нахожусь в том состоянии, в каком хотел бы оказаться любой мужчина: у меня друг, любовница и жена в одном лице», — сообщил Овечкин в интервью Hello!.

Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской и сыном Сергеем Фото: AP/TASS

Как Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. 11 апреля на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» состоялась торжественная церемония в честь достижения россиянина. На мероприятии присутствовала семья хоккеиста. Нападающему подарили золотую клюшку.

В ночь на 6 ноября Овечкин в матче против «Сент-Луис Блюз» забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин стал первым хоккеистом в лиге, кому покорилось подобное достижение. Александра Великого признали звездой игрового дня.

Овечкин назвал 900-ю шайбу особенной. Он обрадовался тому, что установил рекорд на домашней площадке на глазах у болельщиков и семьи.

«Это огромная цифра, никто никогда ее не достигал в истории НХЛ. Быть первым игроком, сделавшим это, — особенный момент», — сказал Овечкин.

После матча с «Сент-Луисом» Анастасия опубликовала в соцсетях фотографию кастрюли с борщом. Ранее она рассказала в одном из интервью, что иногда нападающий просит приготовить суп для своего клуба.

«Пару лет назад я приготовила огромные кастрюли борща. Команда, съев его, выиграла, кажется, 8:1. Смеялись, что это я „виновата“. С тех пор такие просьбы иногда случаются», — отметила Анастасия.

