Свет пропал в одном из крупных украинских городов Почти весь Харьков остался без электроснабжения и водоснабжения

Вечером 8 ноября в Харькове произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее практически весь город. По информации агентства РБК-Украина, улицы второго по величине города страны погрузились в темноту из-за исчезновения электричества в большинстве районов.

В Харькове вечером 8 ноября исчез свет почти во всем городе. Улицы погрузились в темноту, сообщается об очень малом напряжении в электросети, — пишут журналисты.

В некоторых частях Харькова также было нарушено водоснабжение, что создало дополнительные трудности для жителей. Проблемы с энергоснабжением затронули ключевые инфраструктурные объекты и жилые кварталы.

Отключения произошли в вечернее время, когда большинство горожан находились дома, что усугубило социальные последствия происшествия. Местные власти пока не предоставили официальных комментариев относительно причин и предполагаемых сроков восстановления подачи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Киев столкнулся с масштабными перебоями в подаче электроэнергии в субботу вечером. Работу прекратило уличное освещение. Отключения затронули ключевые системы городской инфраструктуры. Ситуация с энергоснабжением продолжает оставаться крайне напряженной по всей территории Украины.