08 ноября 2025 в 22:49

Киев в выходные погрузился в полную темноту

Городское освещение отключилось в Киеве из-за перебоев в подаче электричества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киев столкнулся с масштабными перебоями в подаче электроэнергии в субботу вечером. Работу прекратило уличное освещение, что создало серьезные трудности для горожан, пишут украинские СМИ.

Согласно данным журналистов, отключения затронули ключевые системы городской инфраструктуры. Ситуация с энергоснабжением продолжает оставаться крайне напряженной по всей территории страны.

Так, в субботу компания «Центрэнерго» объявила о полной остановке генерации на всех государственных тепловых электростанциях Украины. Предприятие объяснило эту ситуацию последствиями ударов по энергетической инфраструктуре. Энергокомпания «Укрэнерго» подтвердила данные о серийных отключениях электроэнергии в различных регионах страны.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии наблюдаются на Украине с 10 октября. Местные власти неоднократно сообщали о серьезных повреждениях в энергосетях и системах коммунального хозяйства. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала текущую ситуацию в энергетическом секторе как чрезвычайно сложную.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Украине остается надеяться на три оставшиеся АЭС как на источники электроэнергии. По его словам, Киев также получает генераторы и аккумуляторы с Запада.

Киев
свет
электроэнергия
проблемы
