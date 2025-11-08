Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:43

Стало известно, какие источники электроэнергии остались на Украине

Военэксперт Дандыкин: Украина сможет получать электроэнергию только от трех АЭС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украине остается надеяться на три оставшиеся АЭС как на источники электроэнергии, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев также получает генераторы и аккумуляторы с Запада.

На Украине еще три АЭС остались, подстанции в 750 кВ еще не поражены. Плюс Запад поставляет генераторы, аккумуляторы, но это не для промышленности. У Киева надежда только на Запад, на распил наших замороженных активов и т. д. Сейчас Бельгию уговаривают дать добро на конфискацию российских активов. ВСУ уже призывают девушек, на фронтах у них ситуация катастрофическая, котлы, — добавил Дандыкин.

Ранее украинская госкомпания «Центрэнерго» заявила, что все государственные тепловые электростанции Украины полностью прекратили работу из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Предприятие констатировало остановку генерации, отметив потерю результатов предыдущих восстановительных работ.

Кроме того, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил о прекращении электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах государства. По его данным, без электричества остались жители Винницкой и Днепропетровской областей, при этом сроки возобновления энергоснабжения в настоящее время не определены.

