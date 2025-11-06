Индийские рабочие во время ремонта обнаружили более 100 древних монет

Рабочие нашли 103 древние золотые монеты во время ремонта храма Сиван в Индии, сообщил телеканал NDTV. Клад лежал в глиняном горшке.

Канал отметил, что пока неизвестно время чеканки монет, при этом храм, где они были найдены, построили в XIII веке. Тогда на этой территории существовало тамильское королевство Чола. Золотые монеты передали департаменту индуистских религиозных и благотворительных фондов и налоговой службе.

Ранее житель Швеции наткнулся на средневековый клад во время поиска червей для рыбалки. Речь идет о медном котле, в котором лежали до 20 тыс. серебряных монет, кольца и бусы. Клад весом около шести килограммов передали в собственность государства, а мужчине, который его нашел, выплатили деньги.

До этого в лесу возле польского города Бохня группа кладоискателей обнаружила крупный средневековый клад. С помощью металлоискателей энтузиасты нашли керамический горшок, содержавший 592 серебряных денария Ягеллонов, 26 полугрошей и четыре золотых дуката времен правления Сигизмунда Люксембургского.