Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 08:40

Индийские рабочие во время ремонта обнаружили более 100 древних монет

Рабочие нашли 103 древние золотые монеты во время ремонта храма в Индии

Фото: Henning Marquardt/imageBROKER/Global Look Press

Рабочие нашли 103 древние золотые монеты во время ремонта храма Сиван в Индии, сообщил телеканал NDTV. Клад лежал в глиняном горшке.

Канал отметил, что пока неизвестно время чеканки монет, при этом храм, где они были найдены, построили в XIII веке. Тогда на этой территории существовало тамильское королевство Чола. Золотые монеты передали департаменту индуистских религиозных и благотворительных фондов и налоговой службе.

Ранее житель Швеции наткнулся на средневековый клад во время поиска червей для рыбалки. Речь идет о медном котле, в котором лежали до 20 тыс. серебряных монет, кольца и бусы. Клад весом около шести килограммов передали в собственность государства, а мужчине, который его нашел, выплатили деньги.

До этого в лесу возле польского города Бохня группа кладоискателей обнаружила крупный средневековый клад. С помощью металлоискателей энтузиасты нашли керамический горшок, содержавший 592 серебряных денария Ягеллонов, 26 полугрошей и четыре золотых дуката времен правления Сигизмунда Люксембургского.

Индия
находки
монеты
ценности
рабочие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
В России захотели ограничить наценку на товары в магазинах
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.