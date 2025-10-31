Мужчина копал червей для рыбалки и наткнулся на сокровище

Житель Швеции наткнулся на средневековый клад во время поиска червей для рыбалки, сообщил телеканал Fox News. Речь идет о медном котле, в котором лежали серебряные монеты, кольца и бусы.

Как отметил канал, клад весит около шести килограммов, в нем до 20 тыс. монет. Антиквар София Андерссон заявила, что он является одной из крупнейших находок раннего Средневековья.

На некоторых монетах изображены шведские монархи, часть из них отчеканены от имени церковных иерархов. Клад передадут в собственность государства, а мужчине, который его нашел, выплатят деньги.

Ранее житель Великобритании Дэвид Мосс нашел крупнейший в истории Уэльса клад из 15 тыс. древнеримских монет. По его словам, чтобы уберечь находку, он спал с ней в машине три дня.

До этого в лесу возле польского города Бохня группа кладоискателей обнаружила крупный средневековый клад. С помощью металлоискателей энтузиасты нашли керамический горшок, содержавший 592 серебряных денария Ягеллонов, 26 полугрошей и четыре золотых дуката времен правления Сигизмунда Люксембургского.