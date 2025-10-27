Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 21:33

Мужчина три дня не расставался с найденным кладом

В Британии мужчина нашел 15 тысяч древнеримских монет и спал с ними три дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Великобритании Дэвид Мосс нашел крупнейший в истории Уэльса клад из 15 тысяч древнеримских монет, сообщает ВВС. По его словам, чтобы уберечь находку, он спал с ней в машине три дня.

За несколько минут до того, как я поймал сигнал, в небе появилась радуга. Я не мог во все это поверить, — рассказал Мосс.

Монеты были спрятаны в двух керамических сосудах. Мосс не захотел раскрывать место их обнаружения, чтобы не привлечь черных копателей. После того как он сообщил о находке владельцу земли, где проводил раскопки, он отвез сокровище домой для сдачи властям.

При этом британец так переживал за сохранность монет, что три дня спал с ними в машине, а затем доставил их в музей Кардиффа. Председатель нумизматического общества Южного Уэльса Энтони Хэлс отметил, что эта находка, скорее всего, является крупнейшим древнеримским кладом в истории региона.

Ранее в лесу возле польского города Бохня группа кладоискателей обнаружила крупный средневековый клад. С помощью металлоискателей энтузиасты нашли керамический горшок, содержавший 592 серебряных денария Ягеллонов, 26 полугрошей и 4 золотых дуката времен правления Сигизмунда Люксембургского.

Великобритания
клады
монеты
Европа
