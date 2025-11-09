«Приморский Чикатило»: извозчик на уазике убивал молодых попутчиц

В Приморском крае стали исчезать девушки, отправлявшиеся автостопом во Владивосток или ближайший райцентр. Они стали жертвами маньяка, который увозил их в лес, пытал, насиловал и сжигал. Череда страшных расправ завершилась после того, как силовики поймали и посадили нападавшего за другие преступления. Душегуба разоблачили только через несколько лет. Кем оказался «дальневосточный Чикатило» и что с ним стало — в материале NEWS.ru.

Что известно о жертвах приморского насильника

В 1998 году в селе Прохладном Приморского края бесследно исчезла 18-летняя местная жительница. В течение нескольких лет девушка считалась без вести пропавшей. Впоследствии выяснилось, что ее убил серийный маньяк. Он ударил жертву топором по голове, порезал ножом и бросил труп в лесу, прикрыв ветками и травой.

Впоследствии выяснилось, что маньяк был бывшим мужем ее матери. По некоторым данным, перед убийством преступник выпивал с девушкой и во время застолья между ними произошла ссора. Из-за пропажи падчерицы он поднял шум в Надеждинском районе, осаждал местный отдел милиции и изображал душевные страдания, требуя скорее ее найти. Оперативники не стали проверять мужчину, хотя для этого имелись формальные основания. Он был ранее судим за предумышленное убийство.

Еще три девушки пропали в Надеждинском районе в 2004 и 2005 годах. Убийца, хорошо знавший местность, колесил по Приморью на уазике и подвозил голосовавших на обочине молоденьких попутчиц до Владивостока или райцентра Вольно-Надеждинское. Тех, кто садился в вездеход, мужчина вывозил в лесную глушь или на безлюдные пустыри, где забирал деньги и ценности, насиловал, пытал и жестоко убивал. Одну из жертв душегуб искромсал ножом, нанеся, как и падчерице, несколько десятков порезов. Другую облил бензином и сжег заживо. Кроме того, маньяк глумился над телами убитых.

Как оперативники вышли на приморского маньяка

В 2006 году по подозрению в изнасиловании и разбое приморские милиционеры задержали жителя Надеждинского района, 45-летнего ранее судимого Владимира Скворцова. Согласно одной из версий, мужчина получил за это преступление 15 лет. Кроме того, следователи продолжали поиски без вести пропавших девушек и вышли на Скворцова. В Следственном комитете не раскрыли, что навело сыщиков на след убийцы, сидевшего к тому моменту в тюрьме. В 2010 году мужчина раскаялся под давлением улик и в подтверждение своих слов показал оперативникам места захоронения четырех трупов.

По другой версии, Скворцов попал за решетку в 2005 году. В тот момент исчезновения девушек прекратились. Мужчина отсидел пять лет, вышел на свободу и снова попытался устроить «охоту» на молоденьких попутчиц. Он сразу попал в поле зрения оперативников и был задержан.

Чем занимался приморский маньяк до серии убийств

Скворцов родился в Приморском крае в 1960 году. Он не был выходцем из неблагополучной среды, в школьные годы ничем не выделялся среди сверстников и не демонстрировал асоциальное поведение. В 1978-м Скворцова призвали в армию, где через год он совершил первое убийство. Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», он забил сослуживца до смерти, за что получил восемь лет лишения свободы.

После освобождения в 1986 году убийца вернулся в родное село Прохладное и женился. Его первой супругой стала местная жительница, у которой к тому моменту было двое детей. Одна из ее дочерей стала жертвой отчима.

Через два года первый брак распался, и в 1992-м Скворцов женился во второй раз. Новая супруга родила от него ребенка. Она рассказывала, что муж пользовался успехом у противоположного пола из-за гиперсексуальности. «Он был кобелем. На женщинах был повернут», — отмечала она.

По словам супруги, Скворцов не употреблял алкоголь и «процентов на 80 был нормальным мужем». Однако толком нигде не работал, мотался по селу на машине, зарабатывал частным извозом. В 2006 году, когда Скворцова посадили, женщина расторгла брак.

Что стало с приморским маньяком после разоблачения

После того как милиция обнаружила трупы и Скворцов дал признательные показания, 16 августа 2011 года коллегия присяжных Приморского краевого суда признала его виновным в убийствах четырех девушек. Из них три были изнасилованы. Через несколько дней после этого маньяк совершил самоубийство.

«Тело 51-летнего заключенного обнаружено в утренние часы 22 августа 2011 года в камере следственного изолятора в городе Владивостоке», — заявила старший помощник руководителя управления СК по Приморью Аврора Римская.

СМИ писали, что маньяк оставил в СИЗО предсмертную записку.

