Кличка Бешеный: маньяк Нагиев год охотился на Пугачеву и резал женщин

В пассажирском поезде под Орлом произошло массовое убийство. Серийный маньяк, который охотился на певицу Аллу Пугачеву и был известен в криминальном мире как Бешеный, зарезал четырех женщин. До этого он совершил несколько резонансных преступлений и отбывал срок за изнасилование. Кем был убийца, сколько человек он лишил жизни и как подался в бега после смертного приговора — в материале NEWS.ru.

Что известно о первых убийствах «охотника за Пугачевой»

Считается, что первое убийство маньяк совершил 30 января 1979 года в городе Печора Республики Коми. В тот день он познакомился с местной жительницей, между ними быстро завязались романтические отношения. Оказавшись в квартире женщины, преступник набросился на нее с ножом и нанес более 30 ранений. После этого он в извращенной форме надругался над ее трупом.

Следующее преступление произошло через четыре месяца, 28 мая 1979 года в поезде Ухта — Печора. Маньяк нелегально сел в состав, заплатив проводнику взятку, чтобы проехать несколько станций. Убийца подсел в купе к женщине, бухгалтеру местного строительно-монтажного управления. Буквально через несколько минут он стал домогаться попутчицы, а когда та не отреагировала на грязные предложения, два раза ударил пассажирку ножом в грудь и задушил при помощи ее же кашне. Как и в предыдущем эпизоде, после убийства последовал акт некрофилии. На этот раз маньяк украл у своей жертвы драгоценности — три золотых кольца и серьги, а труп спрятал в багажном отсеке под сиденьем. Вагон был почти пуст, поэтому никто не заметил, как произошла расправа, убийца спокойно сошел с поезда в Печоре.

Первые убийства маньяк совершил, отбывая наказание в одной из колоний Коми. Благодаря поощрениям от администрации он с начала 1979 года имел право жить не в лагере, а «на поселении», то есть стал бесконвойным осужденным. Этой поблажкой он активно пользовался, свободно катаясь по окрестностям, как и другой маньяк — архангельский серийный насильник и убийца Сергей Шипилов, который расправлялся с жертвами, регулярно выезжая за пределы колонии на ассенизационной машине.

Как произошло громкое убийство в поезде Харьков — Москва

Массовая расправа в поезде Харьков — Москва случилась в ночь на 4 июля 1980 года. Поскольку страна активно готовилась к Олимпийским играм, столицу зачистили от криминальных и асоциальных элементов. Таких людей не пускали в город, поэтому отбывший наказание убийца, как и в предыдущем эпизоде, попал в поезд нелегально, заплатив мзду проводнику.

Из-за особого оперативного режима в столицу не только не пускали уголовников, но и ограничили въезд для обычных жителей провинции — туристов или командировочных. Поэтому, как утверждает Леонид Каневский в программе «Следствие вели», в вагоне официально ехали всего две пассажирки и две проводницы, одна из которых за взятку посадила в вагон душегуба. Все эти четыре женщины были убиты, ограблены и изнасилованы. Их тела маньяк сбросил с поезда в окрестностях Орла.

Как отмечает исследователь истории криминала Алексей Ракитин, преступник изначально не желал лишать жизни случайных попутчиц, потому что «очень хотел повидаться с Аллой Пугачевой и, если представится возможность, изнасиловать либо похитить певицу». Но одна из проводниц вагона № 7 якобы напомнила маньяку знаменитую артистку, поэтому тот «предложил ей заняться сексом и, получив отказ, набросился на нее с ножом». А начав убивать, уже не смог остановиться.

Что известно о свидетеле расправы в поезде

Совершив убийство четырех женщин, маньяк безнаказанно сошел на ближайшей станции, и только когда поезд доехал до Курска, в вагоне были обнаружены последствия кровавого преступления. Там же, в одном из купе, сотрудники линейного отдела милиции обнаружили трясущегося от страха электрика поездной бригады Александра Прилуцкого. Незадолго до массовой расправы мужчина пришел в пустой вагон, чтобы переночевать.

Прилуцкий оказался случайным свидетелем трагедии, он даже встретился лицом к лицу с маньяком, но последний не стал пускать нож в ход против электрика и почему-то оставил его в живых. Заперевшись в купе, железнодорожный работник ждал повторного появления преступника.

Первоначально следствие полагало, что именно Александр Прилуцкий и есть убийца. Оперативники даже попытались сфальсифицировать доказательства, чтобы быстрее отчитаться о раскрытии страшного преступления, запачкав ботинки электрика кровью убитых.

«Прилуцкий, испугавшись не на шутку, тут же сообщил, что таинственного убийцу видел не только он, но и еще два человека из бригады, обслуживавшей состав, в том числе бригадир. Оказалось, что на железной дороге действовала целая система провоза нелегальных пассажиров и распределения дохода от этого „маленького бизнеса“: проводницы „отстегивали“ часть „левых денег“ бригадиру, а тот закрывал глаза на их маленькие проделки и даже перераспределял „леваков“ между вагонами в случае высокого заполнения состава. <…> Прилуцкий признался, что таинственного убийцу в вагон пустили сами проводницы без билета. Последующий передопрос бригадира подтвердил правоту его слов. Примечательно, что при первом допросе никто из членов обслуживавшей поезд бригады ничего о „левом“ пассажире не сказал», — отмечает Алексей Ракитин.

Как маньяка подвел редкий перстень

Кровавое преступление в преддверии Олимпиады не на шутку встревожило руководство силовых ведомств, которые искали маньяка по всему СССР. Но выйти на его след удалось случайно. Вскоре после убийства в поезде Харьков — Москва в ювелирную мастерскую в Курске некий Григорий Дугин принес дорогое золотое кольцо, изготовленное на Ереванском ювелирном заводе.

Это украшение принадлежало одной из убитых, преступник забрал его себе. Пропажу заметил муж погибшей и сообщил об этом следствию. Далее сотрудники милиции разослали по всем ювелирным магазинам и ломбардам страны директиву немедленно сообщить о попытке сбыта редкого перстня, имеющего уникальный серийный номер.

Вскоре начальнику УВД Курской области Вячеславу Панкину поступило сообщение о том, что искомую драгоценность принес в ювелирный салон Дугин. Его задержали, на допросе мужчина рассказал, что перстень ему подарил ранее судимый 22-летний житель Курской области Анатолий Нагиев, который, как впоследствии выяснится, и оказался маньяком.

Как отмечает Алексей Ракитин, после резонансного массового убийства в поезде преступник решил отдать нестандартный перстень Григорию Дугину с неким умыслом: «Дугин внешне напоминал Нагиева — был невысок, худощав, молод, не имел бороды и усов. Нагиев предполагал, что через некоторое время Дугин с этим кольцом как-то засветится — либо в карты проиграет, либо подарит знакомой „шалаве“, — в общем, колечко это „всплывёт“, и Дугин окажется в роли подозреваемого. Имея представление, как работают советские органы защиты правопорядка, Нагиев был уверен, что Дугин надолго отвлечет на себя их внимание. План был хорош, но его сорвало непредвиденное развитие событий. Придурок Гриша не стал дарить перстенек, а, нацепив его на палец, отправился гулять. Вскоре палец отек настолько, что кольцо оказалось невозможно снять. Дугин помчался к ювелиру, а тот, быстро сообразив, что перед ним уголовник с женским перстнем на пальце, вызвал без раздумий милицию».

Как удалось поймать убийцу

Подняв оперативные базы, сотрудники МВД выяснили, что Нагиев в 1975–1979 годах отбывал наказание в Коми, где произошли другие убийства, но об остальных эпизодах одной серии станет известно позднее. Пока стояла задача найти место обитания этого человека. Григорий Дугин сообщил следствию, что его приятель отправился к подруге в Днепропетровск, где Нагиева поймали в сентябре 1980 года.

Задержанию предшествовали многочисленные проверки и обыски у родственников Анатолия Нагиева. У его сестры в городе Курчатове Курской области милиционеры обнаружили серьги одной из убитых женщин. А у брата во Льгове — записную книжку с адресом днепропетровской подруги. Там и нашли подозреваемого, которого после задержания отправили в СИЗО Орла.

По другой версии, о местонахождении маньяка сообщила его мать, напуганная давлением, которое на членов семьи оказывали сотрудники МВД. Как отмечает Алексей Ракитин, 10 сентября 1980 года убийца позвонил матери на работу, эти переговоры прослушивали оперативники: «Мать уточнила у сына, где тот находится, и Анатолий кратко ответил условной фразой, из чего оперативникам стало ясно, что мать осведомлена о местонахождении сына. После краткого собеседования мамаша решила, что ей незачем покрывать сынка, и дала нужную наводку. Благодаря этому Нагиев был арестован 12 сентября».

Что известно о жизни преступника до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Анатолий Нагиев родился в январе 1958 года в городе Ангарске Иркутской области. Когда ему было пять лет, семья переехала в Курскую область.

С ранних лет он проявлял склонность к бродяжничеству, при этом активно занимался спортом, был физически развит, но обладал невысоким ростом (165 сантиметров), из-за чего на будущего маньяка не обращали внимания девушки. Поэтому он якобы стал проявлять грубость и насилие к представительницам противоположного пола. А в 1975 году, будучи еще несовершеннолетним, Нагиев совершил три изнасилования, за что был осужден на шесть лет колонии.

Вопреки криминальным традициям, во время отбытия срока насильник Нагиев не попал в низшую касту арестантов, а завоевал определенный авторитет в уголовном мире, пишет Алексей Ракитин: «[В колонии Нагиев] получил кличку Бешеный, и в той обстановке подобное „погоняло“ вовсе не имело оскорбительного контекста. Быть „бешеным“ означало быть дерзким и бесстрашным. Преодолев трудности начального периода адаптации, Нагиев успешно влился в уголовную среду и сумел быть хорошим для всех — как для коллег-„сидельцев“, так и для лагерной администрации, которая считала, что Анатолий Гусейнович „успешно встал на путь исправления“. В январе 1979 года его выпустили „на поселение“. Он устроился работать [на лесозаготовки] в поселке Чикшино в 32 километрах юго-западнее города Печоры <…> [и жил там же] до момента своего [условно-досрочного] освобождения в ноябре 1979 года».

После этого Нагиев вернулся в Курскую область, где устроился киномехаником передвижной киноустановки. Такая работа позволяла ему официально проводить вне места постоянного проживания много времени и совершать преступления «на стороне».

«Лишение свободы много дало Нагиеву в плане его формирования как преступной личности. Он научился управлять своим гневом, получил отличные навыки социализации, развил способности социальной мимикрии. Хорошо изучив технологию лесозаготовки (вынужденно, конечно), Нагиев в общении с малознакомыми людьми начал выдавать себя за работника лесной отрасли либо даже инженера, занятого разработкой техники для лесного хозяйства. Выбранный имидж до такой степени соответствовал его облику и поведению, что сомнений у случайных знакомых не вызывал», — добавляет Ракитин.

По его словам, Нагиев был «помешан» на Алле Пугачевой. В июне 1980 года он даже приезжал в Москву. Зная адрес певицы, маньяк решил дождаться Пугачеву, которая не имела в те годы никакой охраны, и ударить ножом. Он несколько часов прождал артистку у подъезда, после чего поднялся по лестнице на последний этаж. Вдруг в подъезде раздались громкие голоса, нервы преступника не выдержали, и он сбежал.

Помимо Аллы Пугачевой, Анатолий Нагиев проявлял болезненный интерес к Софии Ротару. Ему удалось установить адреса, по которым певица останавливалась в Москве и Крыму.

Что происходило с убийцей после задержания

После поимки Анатолий Нагиев был помещен в «пресс-хату» — пыточную камеру, где сотрудничающие с администрацией заключенные занимаются выбиванием явок с повинной из сокамерников. Но задержанный и без принуждения признался в двух убийствах в Коми, а также еще почти в 30 изнасилованиях и нападениях на женщин в разных частях СССР с ноября 1979 по сентябрь 1980 года.

Анатолий Нагиев Фото: МВД РСФСР

Видимо, этого на начальном этапе следствию было мало. Сыщики полагали, что Нагиев мог быть причастен и к другим злодеяниям, и использовали для получения признания специфические методы внутрикамерной разработки. Но вместо получения желаемого результата завербованные тюремными оперативниками арестанты-прессовщики сами пострадали от маньяка. Одному из них серийный убийца выбил глаз, другому причинил тяжкие телесные повреждения и чуть не сделал инвалидом.

Как маньяк подавался в бега после смертного приговора

Находясь в Орловском централе, Анатолий Нагиев, обладая огромной силой, во время прогулки столкнул двух конвоиров лбами и выпрыгнул из окна второго этажа СИЗО, но был пойман.

В июле 1981 года его приговорили к высшей мере наказания и решили отправить в новочеркасскую тюрьму, где расстреливали заключенных-смертников, в том числе известных советских маньяков вроде Андрея Чикатило и Анатолия Сливко. Во время этапирования серийный убийца совершил удачный побег. Произошло это 19 августа 1981 года на железнодорожной станции Хотунок в Новочеркасске.

Осужденный-смертник рванул от конвоя прямо перед проходящим электровозом. В это время на перроне помимо Нагиева было много других ожидавших пересылки заключенных, что не позволило начать преследование беглеца большими силами, поскольку узников нельзя было оставить без присмотра. За маньяком погнались всего три человека, от которых он быстро оторвался.

«Сидевший на корточках спиной к поезду Нагиев обострившимся слухом уловил, как по пути, который шел за стоявшим составом, к Хотунку приближается издалека поезд. Грохот составов все ближе… И тогда смертник, рассчитав, когда поезд подошел совсем близко, ныряет под стоящий вагонзак, а затем перебегает путь прямо перед электровозом! И — в поле, за жилой массив. Только его и видели», — описывал побег исследователь криминального мира Александр Сидоров.

Как маньяка поймали повторно

Министр внутренних дел СССР Николай Щелоков дал на поимку опасного беглеца три недели, но ловили Нагиева больше месяца. К поискам был подключен и КГБ, представители которого шерстили государственную границу СССР и Ирана, полагая, что маньяк может бежать в соседнюю страну, где якобы проживал его двоюродный дядя, вывезенный на Ближний Восток родителями еще в 1920-е годы.

Поймали Нагиева 29 сентября 1981 года на хуторе Янов Ростовской области. По одним данным, маньяк, переодевшийся в цыганку, вызвал подозрение у местных жителей, которые просигнализировали об этом в милицию. По другой версии, во всех местах возможного появления беглеца в нескольких населенных пунктах СССР были выставлены милицейские засады. В том числе на хуторе Янов, где проживал один из знакомых Нагиева.

При повторном аресте маньяк оказал активное сопротивление. По одной версии, он пытался отстреливаться от группы захвата из обреза, по другой — бросился на них с вилами или лопатой. В ответ в него выпустили целую обойму из пистолета ПМ (по другим сведениям — только три пули), но он выжил. В тюремной больнице ему сделали операцию. Согласно одной из легенд, хирург, проявляя отвращение к пациенту, вычерпывал у него кровь из брюшной полости граненым стаканом. А когда убийца пришел в себя, то якобы и в полуживом состоянии не исключал возможности побега, предлагая медсестре помочь ему в этом деле, но получил отказ.

Как казнили «охотника на Пугачеву»

Чтобы оттянуть исполнение смертного приговора, Анатолий Нагиев решил признаться в тех убийствах, о которых не было известно следствию, и указать места совершения преступлений. Но в МВД и Генпрокуратуре СССР не приняли его заявление во внимание, сочтя, что маньяк таким образом намерен использовать время для нового побега.

Приговор привели в исполнение 5 апреля 1982 года. По одной из версий, во время конвоя Нагиева к месту казни тот набросился на одного из охранников и укусил его за кисть руки. По другой версии, маньяк смог откусить конвоиру фалангу пальца. Таким образом он пытался добиться повторного суда за нападение на работника тюрьмы и отсрочить смерть. Но осужденного расстреляли через несколько часов.

