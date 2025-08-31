Насиловал на могилах: кладбищенский маньяк кошмарил Уфу целый год

В Уфе маньяк нападал на женщин, калечил и насиловал их. За год с лишним в столице Башкортостана произошло несколько десятков нападений, как минимум четыре из них закончились гибелью жертв. Кем оказался убийца, как он попался на наживку, что с ним стало — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах уфимского маньяка

В марте 1974 года маньяк напал на местную жительницу на Сергиевском кладбище. Он подкрался к ней сзади, ударил по голове, затащил в кусты, изнасиловал, а затем задушил шарфом.

В некоторых публикациях говорится о том, что это был первый эпизод в серии убийств уфимского маньяка. Леонид Каневский в программе «Следствие вели» утверждает, что у данного преступления были свидетели. Прохожие, услышав крики о помощи в кладбищенской темноте, разбежались от страха. В передаче также говорилось о том, что девушку похоронили как жертву несчастного случая. После обнаружения трупа судмедэксперт проявил халатность и указал, что смерть наступила от переохлаждения, несмотря на следы удушения на шее погибшей. По другой версии, он решил скрыть криминальный эпизод, чтобы не портить статистику.

Второй жертвой маньяка стала молодая женщина. Когда она шла мимо кладбища, мужчина набросился на нее, сбил с ног, изнасиловал и задушил. Впоследствии полураздетый труп с туго затянутым шарфом на шее нашли в снегу рядом с могилой.

Еще одно убийство произошло на берегу реки Белая, куда маньяк вывез оглушенную жертву на самосвале. Когда они оказались в безлюдном месте, мужчина изнасиловал девушку. Она очнулась и попыталась вырваться, забежав в реку. Убийца погнался за ней с монтировкой и, оказавшись по пояс в воде, забил несчастную до смерти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четвертое задокументированное убийство было совершено весной 1975 года. Жертвой маньяка оказалась бывшая студентка с Украины, которая прибыла в столицу Башкортостана по распределению. Мужчина снова напал на девушку на Сергиевском кладбище, оглушил, изнасиловал и задушил ее же чулком. Затем он снял с бездыханного тела сапоги и забрал их себе на память. По разным данным, он продал обувь, подарил ее жене или хранил как фетиш на рабочем месте.

Как маньяк изнасиловал жертву в бане

Уфимскому маньяку также приписывают резонансное преступление, которое произошло в городской бане. По одной из версий, преступник затащил туда женщину, на которую напал на вечерней безлюдной улице. Баня уже не работала, и насильник проник в нее тайком, взломав замок. В заведении он изрезал женщину ножом и надругался над ней. Затем, как утверждают создатели передачи «Следствие вели», маньяк уснул, а девушка убежала. Ранения были неглубокими, поэтому она выжила.

По другой версии, преступление произошло не в общественной бане, а в пристройке к частному домовладению в Уфе, используемой под парную. Маньяк затащил туда женщину, приставив к горлу нож, долго ее насиловал и даже откусил ей ухо. Уфимка смогла ударить изверга кочергой по голове и убежать, когда он потерял сознание.

Еще одно преступление маньяк совершил на «любимом» Сергиевском кладбище. Он напал на двух подруг. которые шли по аллее некрополя. Мужчина ударил их чем-то тяжелым по голове, утащил одну из девушек в кусты, изнасиловал и снял с нее сапоги. Это стало своеобразным почерком преступника. «Он мало того, что был изувер, так еще и жадный. С каждой жертвы он снимал драгоценности, вещи и забирал „на память“», — вспоминал бывший следователь Ирек Муктасаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изнасилованная девушка выжила, но потеряла память и осталась инвалидом. Ее подруга пришла в себя, но испугалась и не обратилась в милицию.

Другой выжившей жертвой маньяка оказалась многодетная мать. Злодей схватил ее на улице, избил, повредив позвоночник, и принялся душить. Последнее, что она помнила, были слова, обращенные к душегубу: «Мужа нет, без меня сиротки погибнут. Я должна выжить». Находясь в полубессознательном состоянии, женщина доползла до проезжей части, где ее почти под колесами обнаружил водитель рейсового автобуса. Женщина долго лежала в больнице и потеряла способность ходить.

Как вместо уфимского маньяка посадили невиновного

В милиции не сразу установили, что серия убийств и изнасилований в Уфе — дело рук одного человека. По итогам расследования преступления в 1975 году на 13 лет посадили невиновного, которого узнала потерпевшая — работница бухгалтерии городского предприятия. Однажды к ней в кабинет зашел сотрудник завода, 25-летний Камиль Шафиков (по другим данным — Рустам Шарипов). Женщина посчитала, что этот молодой человек, передовик производства и кандидат в члены КПСС, изнасиловал ее полгода назад. Она сразу позвонила в милицию и рассказала о преступлении.

Мужчину задержали и осудили. Его выпустили через три года, после того как оперативники поймали и разоблачили настоящего маньяка. Шафиков вышел на свободу благодаря действиям следователя прокуратуры Уфы Николая Калиничева, добившегося реабилитации невиновного.

Как милиционеры схватили уфимского маньяка

После четвертого убийства сыщики установили, что у этого преступления есть много общего с другими нападениями. Тела женщин были обнаружены в определенном районе города, преступник насиловал, душил их, а также забирал личные вещи, в частности сапоги. Милиционеры пришли к выводу, что в столице Башкортостана завелся серийный маньяк.

Оперативники организовали засады возле Сергиевского кладбища. На роль подсадной утки для маньяка выбрали одну из сотрудниц МВД. Она прогуливалась поздними вечерами вокруг некрополя под присмотром сыщиков. Однажды из темноты появился мужчина и пошел за девушкой-приманкой, но его спугнул местный житель.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Внезапно появился человек словно ниоткуда: шарфом лицо закрыто, как у детей бывает, — глаз даже не видно. Не знаю, где он прятался, но за ней (сотрудницей милиции. — NEWS.ru) пошел. Мы бросились к ней, и тут из калитки одного из домов вышел мужичок с пустыми ведрами и давай громко отчитывать Викторию: „Девушка, что вы тут ходите?! Тут девушку нашли мертвую! Вы что?!“», — вспоминал бывший инспектор уголовного розыска Уфы Ринат Мухаметшин.

Сыщики схватили подозреваемого на кладбище. Им оказался 26-летний работник автобазы Ринат Валеев. Мужчина утверждал в отделе милиции, что долго ремонтировал машину в гараже, поэтому возвращался домой уже за полночь.

На работе сказали, что вечером Валеева никто не видел, что усилило подозрения милиционеров. Его задержали на трое суток для выяснения обстоятельств. Начальник кировского райотдела милиции Уфы Михаил Барыкин пошел на хитрость. Перед допросом он узнал от подруги последней девушки, убитой на кладбище, какие на ней были сапоги, и положил на стол обувь той же модели.

Задержанный, увидев сапоги, побледнел и начал писать явки с повинной. Он признался в десятках нападений и убийств, которые совершал по пути домой с работы. Валеев утверждал, что прятал тела некоторых жертв — грузил их вместе со снегом в свой самосвал, а потом сваливал в реку Белую. По словам подозреваемого, он оставил в живых большинство женщин, хотя и сильно покалечил. Некоторые из выживших отказывались писать на него заявления, опасаясь мести.

Что известно об уфимском маньяке

Валеев родился в 1951 году. Как утверждает Каневский, его родители часто ссорились. Отец будущего убийцы был слабовольным мужчиной, над которым издевалась его жена, мать Рината.

Ринат Валеев в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В школе Валеев был влюблен в одноклассницу, которая не отвечала ему взаимностью. Однажды он пригласил ее домой и предложил заняться сексом, но та отказалась. В отместку подросток порезал руку школьницы ножом. Свидетелем инцидента была мать подростка, которая неожиданно встала на сторону сына. Она сказала девочке, чтобы та не сообщала в милицию случившемся. Женщина добавила, что в противном случае даст показания, что не Ринат домогался одноклассницы, а наоборот.

Повзрослев, Валеев производил впечатление добропорядочного гражданина. Он работал шофером в автоколонне коммунальной техники, был примерным семьянином и любящим отцом двоих детей.

Что именно толкнуло его на зверские преступления, не было установлено.

Что стало с маньяком после ареста

Валеева признали вменяемым, против него завели уголовное дело. На этапе следствия за обвиняемого активно хлопотала его мать. Она наняла сыну сильного адвоката, но это не помогло. 28 марта 1977 года Верховный суд Башкирской АССР приговорил кладбищенского маньяка к расстрелу за серию изнасилований и убийств. После этого, как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», на фоне стресса и паники у осужденного стали выпадать волосы и зубы.

Адвокат Валеева писал жалобы на вердикт суда, но вышестоящие инстанции оставили его без изменения. Чтобы оттянуть момент казни, маньяк стал признаваться в других убийствах и изнасилованиях, назвав более сотни случаев. Но следователи не смогли доказать его причастность к этим преступлениям. Как отмечают специалисты в области криминологии, лица, подозреваемые или осужденные за особо тяжкие деяния, выдумывают жертв, чтобы выехать на «место преступления». Так они пытаются разнообразить серые будни в СИЗО или планируют побег.

До сих пор точно не известно, сколько человек лишил жизни Валеев (были доказаны четыре убийства и около 20 нападений). Он унес эту тайну вместе с собой в могилу. Смертный приговор в отношении маньяка привели в исполнение 5 июля 1977 года.

Читайте также:

Фантомас разбушевался: как «ласковый маньяк» годами орудовал на Кубани

Насиловал мальчиков, отрезал гениталии. Как маньяк кошмарил города на Волге

Охотник за волосами: в Саратове маньяк с лицом кинозвезды убивал женщин

Убил ветерана ВОВ и девушку в телефонной будке: все о горьковском маньяке

Убивал малышей в колясках: сын генерала год держал в ужасе всю Москву