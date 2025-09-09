Хотел убивать по 20 человек в день: маньяк-красавчик 3 года кошмарил Москву

В середине 1970-х годов в самом центре Москвы, на Таганской площади, какой-то парень за час напал с ножом и ограбил несколько женщин. То же самое повторилось через неделю около метро «Автозаводская». В столице началась паника, главе МВД лично пришлось успокаивать людей. Выяснилось, что нападений было еще больше, и их совершил мужчина, которого выжившие жертвы описывали как «симпатичного человека с добрыми глазами». Как поймали маньяка, кем он был и при чем тут карательная психиатрия — в материале NEWS.ru.

Что известно о первых преступлениях маньяка

Вечером 25 августа 1974 года 16-летняя школьница Марина Морозова из подмосковного города Загорск (ныне Сергиев Посад) шла домой. Сзади к ней подкрался неизвестный мужчина и ударил ножом — сначала в грудь, а затем в спину. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, преступник забрал ее сумочку, в которой он нашел 35 копеек, школьную тетрадь, автобусные билеты и пудреницу. Нападавший скрылся с места преступления.

Через день рядом с железнодорожной станцией Одинцово кто-то напал на 56-летнего повара Геннадия Кузьмина. Его зарезали и оставили труп в канаве. Убийца забрал у своей жертвы 12 рублей, наручные часы, авоську с бройлерными курами и тремя килограммами дефицитных в то время персиков из Болгарии.

Почему вместо маньяка сначала задержали невиновного

После первых преступлений еще никто не понимал, что все они совершены серийным убийцей. Как рассказывал в программе «Следствие вели» Леонид Каневский, на причастность к гибели школьницы в Загорске и повара в Одинцово проверяли 19-летнего солдата-срочника Сергея Савельева. Он дезертировал в день первого убийства, причем якобы покинул военную часть с ножом. Молодой человек неоднократно отбывал наказание на гауптвахте, считался конфликтным и психически неуравновешенным.

Свидетели утверждали, что Савельев в день побега был пьян, приставал к девушкам и вел себя агрессивно. Его вскоре задержали в Кемеровской области и под прессингом заставили сознаться в убийстве школьницы. Когда Савельева привезли в Загорск и попросили рассказать о содеянном на месте преступления, стало понятно, что он не знает о реальной картине случившегося. Тогда с парня сняли подозрения в убийствах, посадив его в тюрьму лишь за дезертирство.

Кто еще стал жертвой маньяка

В сентябре 1974 года в сквере возле ДК имени III Интернационала рядом с платформой «Люблино» в Москве маньяк напал с ножом на студента Владимира Паршина, но парень смог вырваться.

После этого убийца заявил о себе 24 сентября. В тот день он напал на Анну Астафьеву в подъезде дома рядом со станцией метро «Добрынинская» в Москве. Когда девушка собиралась позвонить в квартиру, преступник подошел к ней с ножом и пригрозил, что если она нажмет на кнопку, то зарежет и ее, и того, кто откроет ей дверь.

В результате он без предупреждения пырнул Астафьеву в живот и схватил ее вещи — модный японский зонт и сумку с 180 рублями — и скрылся. На эти деньги маньяк купил себе магнитофон «Снежеть». Женщине вызвали скорую и отвезли в больницу, где она вскоре умерла. Перед смертью она успела рассказать милиции, что напавший на нее был молодым симпатичным человеком с добрыми глазами, темными вьющимися волосами и бакенбардами. Студент Владимир Паршин примерно так же описал маньяка.

Зачем маньяк решил «похоронить» себя

Вскоре после убийства Анны Астафьевой серийный убийца познакомился с 42-летним вором-рецидивистом Николаем Деминым, недавно освободившимся из мест лишения свободы, где тот провел почти половину жизни. Маньяк опасался, что его начали активно искать, поэтому придумал хитрый план. Он напоил бывшего арестанта, представившись ему представителем криминального мира, и предложил на следующий день заняться совместными грабежами. На самом деле он решил убить внешне отдаленно похожего на себя Демина, полагая, что предыдущие эпизоды свалят на недавно освободившегося зека, которого кто-то зарезал.

«Для первой совместной вылазки убийца выделил бомжеватому дружку свою одежду, ту самую, в которой совершил неудачное нападение на студента в Москве, объясняя это тем, что им надлежит не выделяться из толпы и не привлекать к себе внимания», — пишет исследователь истории криминального мира Алексей Ракитин в книге «Социализм не порождает преступности».

По его словам, парочка добралась на электричке до платформы «43-й километр» Одинцовского направления. Предполагалось, что преступники ограбят какого-нибудь одинокого дачника, идущего в вечернее время через лес. На самом же деле маньяк изначально планировал убить здесь своего товарища.

Отойдя от перрона менее чем на полкилометра, он напал на Демина сзади, нанеся удар ножом под лопатку такой силы, что лезвие сломалось. Орудуя обломком, убийца более 10 раз ранил рецидивиста в лицо и шею, сильно изуродовав его.

«Лицо погибшего было до такой степени изменено ранами, что распознать истинные его черты представлялось делом почти невозможным», — отметил Ракитин.

Криминалисты, осматривая тело рецидивиста Демина, отмечали, что убитый действительно подпадает под описание маньяка, которое предоставили его жертвы. Особенно они обратили внимание на одежду, в которой нашли труп. Эксперты пришли к выводу, что, судя по следам крови и микрочастицам, она действительно принадлежала убийце.

Как маньяк устроил побоище в центре Москвы

Отсидевшись три недели, настоящий убийца устроил настоящую бойню в центре Москвы. 8 октября 1974 года менее чем за один час он совершил целую серию разбойных нападений в многолюдном Таганском районе.

«В центре столицы, на улицах, прилегавших к Таганской площади, на протяжении 55 минут неизвестный мужчина совершил три нападения на женщин, нанося своим жертвам ножевые ранения и выхватывая сумочки. Все преступления произошли на глазах многочисленных свидетелей в интервале с 19 до 20 часов. Жестокость и дерзость преступника казались неслыханными — таких нападений Москва еще не переживала. Из трех женщин, подвергшихся нападениям, две скончались еще до прибытия машин скорой помощи, одна — выжила», — пишет Ракитин.

Через неделю, 15 октября 1974 года, в районе станции метро «Академическая» маньяк повторил вылазку, совершив два нападения на девушек с интервалом в 20 минут. Одна из них погибла. На следующий день произошло еще два нападения возле станции метро «Пролетарская». Одна из жертв скончалась от полученных травм.

Как отреагировали в МУР и МВД на нападения маньяка

Дерзкие нападения маньяка в многолюдных местах вызвали панику в обществе, которую попытались остудить через прессу. Так, 2 ноября 1974 года газета «Вечерняя Москва» опубликовала фельетон, высмеивавший сплетни и слухи о происходящем в городе. На следующий день в русскоязычном эфире радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) вышла передача о серийных убийцах США, в которой несколько минут уделили происходящему в СССР, а именно — нападениям в районе Таганской площади.

«Так таганский маньяк сделался орудием „идеологической диверсии“. Правда, радиоведущий ничего не смог сказать по существу этого дела, так как вся информация по расследованию была глубоко засекречена, однако упоминание этого преступления [американской радиостанцией] переводило его из разряда мифов в категорию реальных событий», — отмечает Ракитин.

Советская печать не могла не ответить на это, и 5 ноября 1974 года в «Вечерней Москве» появилось интервью начальника Московского уголовного розыска Владимира Корнеева. Он был вынужден признать факты нападений на Таганке и сообщил о наличии словесного портрета убийцы, его фоторобота, заверив читателей в скорой поимке злодея. Помимо этого, глава МВД СССР Николай Щелоков обратился по телевидению к москвичам. Такая огласка, видимо, заставила маньяка залечь на дно и прекратить свои нападения на два года.

Какие версии были у следователей

После серии нападений и убийств в центре Москвы следствие обратило внимание на интересную деталь — все погибшие женщины были в красном. Одежда того же цвета была и на школьнице в Загорске. Так возникла версия о маньяке, который охотится за людьми в красном. По городу стали распространяться слухи, что нельзя выходить на улицу в одежде этого цвета.

Как отмечают авторы книги «Феномен российских маньяков» со ссылкой на исследование социальных антропологов, в середине и конце 1970-х годов даже среди детей появились легенды: «нельзя надевать красное, потому что это привлекает маньяков».

Однако последующие массовые нападения «маньяка с бакенбардами и добрыми глазами» показали, что он не обращает внимания на то, как одеты его жертвы. Тогда по городу поползли новые слухи. Например, о том, что банда бежавших из «Бутырки» уголовников совершает все эти преступления.

Самые громкие преступления таганского маньяка

Маньяк вернулся к нападениям лишь в 1976 году, а еще через год совершил свои последние громкие преступления. Осенью 1977 года он покалечил секретаря-машинистку ЦК КПСС Нину Далинян, исполосовав ей лицо заточенной отверткой. Женщине удалось выжить.

Через несколько дней неизвестный изнасиловал и убил жену участника знаменитого коллектива графиков и живописцев «Кукрыниксы», известного советского художника Михаила Куприянова — Лидию Куприянову.

Последнее преступление маньяк совершил 19 декабря 1977 года, напав в подмосковном поселке Софрино на местную жительницу Лидию Щур. Он догнал ее, выхватил ношу и стал бить ножом куда попало. Когда женщина уже не подавала признаков жизни, злодей снял с нее серьги, совершил с трупом половой акт, а «на прощание», как он сам признавался после задержания, «поставил на грудь туфли как насмешку: ты хорошо защищала вещи — я тебе кое-что возвращаю». Помимо денег и драгоценностей маньяк похитил ошейник для собаки.

Как удалось поймать таганского маньяка

Как отмечает Ракитин, неудачи московских сыщиков в поимке серийного убийцы и грабителя стали одной из причин отставки Владимира Корнеева с поста начальника МУРа.

«Несмотря на большую активность правоохранительных органов, значительность задействованных в розыске материальных и человеческих ресурсов, никаких серьезных подвижек в розыске таинственного убийцы не происходило вплоть до 1977 года», — добавил он.

Убийцу смогли поймать только в самом конце 1977 года. Оказалось, что местный житель видел недалеко от места убийства Щур в Софрино подозрительного мужчину в дорогой вельветовой куртке. По этой примете оперативники задержали некоего Шахнова, который заявил, что одежду ему подарил во время недавнего застолья незнакомый собутыльник. На куртке обнаружили следы крови, а в кармане лежало орудие убийства — нож. Однако у Шахнова было алиби.

Но тут появился другой свидетель, который рассказал, что странного незнакомца, который был замечен рядом с местом убийства Лидии Щур, он видел до этого в электричке в Хотьково, и тогда мужчина был одет в форму железнодорожника. Сыщики подняли базу данных рабочих и с помощью свидетелей отобрали подходящих под приметы граждан. Все, в том числе выжившие жертвы нападений, сошлись во мнении, что этим мужчиной был 22-летний Андрей Евсеев, который на тот момент работал уже на новом месте — в котельной поселка Хотьково.

Евсеев подходил по всем приметам. В его квартире провели обыск, но поначалу ничего подозрительного не нашли, кроме ошейника, который он украл у убитой Лидии Щур. Мужчина объяснил, что якобы хранит этот аксессуар в память о погибшей собаке.

После задержания Евсеев не признавался в убийствах и нападениях, но поскольку по приметам он был похож на таганского маньяка, его арестовали, и через несколько дней в камере, 31 декабря 1977 года, он обронил странную фразу: «Матушка-то, небось, уже пирожков напекла с брюликами». Эти слова услышал его сокамерник, который был информатором милиции. Узнав об этом, сыщики провели более детальный обыск в квартире и нашли похищенные драгоценности в пакете с мукой.

Что известно о таганском маньяке

Андрей Евсеев родился в 1955 году в подмосковном поселке Хотьково, где и проживал до ареста. Он бросил школу, считался трудным подростком, убегал из дома, бродяжничал и состоял на учете в детской комнате милиции.

В юности Евсеев трудился натурщиком, лаборантом, матросом и истопником, но не любил работать и нигде надолго не задерживался. Незадолго до начала серии убийств и нападений, в 1972 году, его помещали на принудительное лечение в психиатрическую клинику из-за антисоциального поведения.

«Из больницы я вышел совершенным дураком от всех препаратов, которые в меня вводили в больнице. Я испытывал очень мучительное состояние, затруднения в мозговой деятельности. Людей я считал для себя первыми врагами», — признавался он впоследствии.

По словам Ракитина, знакомые Евсееева отмечали его показную открытость, добродушие и общительность. Он казался своим в доску парнем, всегда был готов прийти на помощь, но быстро терял интерес к порученному делу и начинал им тяготиться. Если требовалось его разовое участие, например в переноске мебели при переезде, то Евсеев охотно помогал.

«Кроме того, сильной чертой характера убийцы являлось отсутствие жадности, готовность поделиться. Последнее качество особенно ценилось его друзьями-собутыльниками, вечно нуждавшимися в „трешке до получки“. Евсеев спокойно ссужал дружков деньгами и никогда „не напрягал“ с отдачей долгов. Евсеев поддерживал интимные отношения с несколькими женщинами „не очень строгого поведения“ и все они говорили о его щедрости и любви дарить подарки (подобно большинству серийных убийц, Евсеев предпочитал своим любовницам дарить украшения и бижутерию, снятые с тел своих жертв)», — пишет Ракитин.

Что стало с маньяком после поимки

Евсеев начал признаваться в преступлениях только после того, как был окончательно разоблачен свидетелями и найденными в его доме уликами. Он отказывался общаться с женщиной-следователем и соглашался давать показания только после того, как ему дадут соленую селедку, которую он тут же съедал прямо с костями.

«Я хотел убивать за один вечер по 20 человек. Неважно, кого, лишь бы находили труп, шла молва», — заявил он на одном из допросов.

Евсеев признался в девяти убийствах, 18 покушениях, одном изнасиловании и 32 разбойных нападениях. Несмотря на то что раньше молодой человек содержался в психлечебнице, медицинская экспертиза признала его вменяемым, но указала, что он является социопатом. В 1979 году суд приговорил Евсеева к смертной казни, в 1980-м его расстреляли.

