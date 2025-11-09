«Стратегический автогол»: в Ирландии ответили Каллас на выпад в адрес РФ

«Стратегический автогол»: в Ирландии ответили Каллас на выпад в адрес РФ Журналист Макдональд: Каллас увлеклась местью России за исторические обиды

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас увлечена попытками отомстить Москве за исторические обиды, написал на своей странице в социальной сети ирландский журналист Брайан Макдональд. Такими словами он прокомментировал введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

По мнению журналиста, введение дополнительных визовых ограничений для российских граждан является стратегической ошибкой. Она наносит ущерб интересам самого Евросоюза.

Каллас знает, что это стратегический автогол, но она так поглощена поиском зрелищного возмездия за исторические обиды, что ей все равно, — написал Макдональд.

Журналист обратил внимание на тот факт, что в последние годы Москва, напротив, смягчила правила въезда для граждан стран ЕС, демонстрируя открытость к диалогу. По его оценке, подобная политика создает в международном сообществе образ Евросоюза как «расшатанного объединения, находящегося в упадке».

Еврокомиссия официально объявила о введении ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Согласно статистике, если в 2019 году страны ЕС посетили около 4 млн российских граждан, то в 2024 году этот показатель сократился до немногим более 550 тыс.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала, что решение Еврокомиссии отразится на экономическом состоянии Европейского союза. По ее мнению, ограничения приведут к потере значительных доходов от российских туристов в условиях уже существующих финансовых нагрузок на европейские страны.