Долги казанского стрелка Галявиева превысили 23 млн рублей С осужденного за стрельбу в школе Казани Галявиева взыскивают 23,3 млн рублей

Судебные приставы проводят принудительное взыскание денежных средств с Ильназа Галявиева, осужденного на пожизненное заключение за стрельбу в школе Казани, передает ТАСС. Общая сумма финансовых требований превышает 23,3 миллиона рублей.

Отмечается, что в отношении Галявиева возбуждено 12 исполнительных производств различного характера. Основную часть взысканий составляют компенсации морального вреда потерпевшим в размере 20 млн рублей.

Дополнительно насчитаны исполнительские сборы на сумму 1,6 млн рублей и имущественные взыскания в размере 1,4 млн. Отдельное производство касается возмещения судебных издержек государству в размере 200 тысяч рублей.

