Долги казанского стрелка Галявиева превысили 23 млн рублей

Судебные приставы проводят принудительное взыскание денежных средств с Ильназа Галявиева, осужденного на пожизненное заключение за стрельбу в школе Казани, передает ТАСС. Общая сумма финансовых требований превышает 23,3 миллиона рублей.
Отмечается, что в отношении Галявиева возбуждено 12 исполнительных производств различного характера. Основную часть взысканий составляют компенсации морального вреда потерпевшим в размере 20 млн рублей.
Дополнительно насчитаны исполнительские сборы на сумму 1,6 млн рублей и имущественные взыскания в размере 1,4 млн. Отдельное производство касается возмещения судебных издержек государству в размере 200 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что российский криптомошенник Роман Новак, которого убили в ОАЭ, должен в России 7 млн 330 тыс. 285 рублей. По данным источника, он похитил эти деньги у двух петербургских бизнесменов в 2016–2017 годах.
До этого адвокат, эксперт по банкротству Екатерина Аличеева в беседе с NEWS.ru рассказала: после завершения процедуры банкротства физлица все долги гражданина списываются. Однако, по ее словам, есть ряд исключений, например, когда речь идет о компенсации вреда.