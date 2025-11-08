В машине россиянина нашли 93 килограмма «черного золота»

Полицейские изъяли 93 килограмма черной икры в Хабаровском крае, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, 186 контейнеров, спрятанных в коробки, обнаружили в автомобиле во время патрулирования. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных биоресурсов.

При досмотре транспортного средства сотрудники обнаружили 186 пластиковых контейнеров с черной икрой. Общий вес изъятого составил 93 кг. В ходе опроса мужчины пояснили, что нашли икру у лесополосы, — рассказала Волк.

Фигуранту выдали подписку о невыезде. Теперь ему грозит до восьми лет колонии. Изъятую икру и автомобиль передали на хранение под контролем полиции.

