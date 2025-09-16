Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:01

В столичных аптеках нашли поддельные презервативы

В аптеках Москвы обнаружили партию поддельных презервативов известного бренда Durex, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По данным источника, контрафактные изделия могут привести к нежелательной беременности и повысить риск заражения инфекциями. Согласно публикации канала, товар выявили в сети «Экономаптек» и «Мелодии здоровья».

Как уточняет канал, производитель оригинальной продукции — компания «Рекитт Бенкизер» — обратился в органы, а эксперты начали проверку. На упаковках контрафакта нашли нечеткую полиграфию и различия в шрифтах. По решению суда продукция была изъята из оборота, а владельцам аптек назначили штраф.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что доля контрафакта на российском рынке достигает 10%, а оборот теневой торговли оценивается в 5 трлн рублей. Наиболее часто подделываются автозапчасти, одежда, безалкогольные напитки, спортивные товары, косметика, обувь, бытовая техника, табачные изделия, вода в упаковке, а также ноутбуки и смартфоны.

