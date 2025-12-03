Россиянка девять дней проходила с презервативом внутри и забеременела В Москве женщина забеременела, проходив с презервативом внутри девять дней

Россиянка проходила с использованным презервативом внутри себя девять дней и забеременела, сообщает Telegam-канал SHOT. По данным источника, жительница Москвы не заметила внутри себя контрацептив.

Девушка пожаловалась врачам на сильный дискомфорт и боли в области ниже живота. Медики провели обследование и выяснили, что внутри нее был использованный презерватив. Оказалось, что девятью днями ранее у нее произошел половой контакт. В результате у пациентки развилась инфекция и нарушился цикл менструации. Позднее она сдала анализы и выяснила, что ждет ребенка.

