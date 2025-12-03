Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 15:51

Россиянка девять дней проходила с презервативом внутри и забеременела

В Москве женщина забеременела, проходив с презервативом внутри девять дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянка проходила с использованным презервативом внутри себя девять дней и забеременела, сообщает Telegam-канал SHOT. По данным источника, жительница Москвы не заметила внутри себя контрацептив.

Девушка пожаловалась врачам на сильный дискомфорт и боли в области ниже живота. Медики провели обследование и выяснили, что внутри нее был использованный презерватив. Оказалось, что девятью днями ранее у нее произошел половой контакт. В результате у пациентки развилась инфекция и нарушился цикл менструации. Позднее она сдала анализы и выяснила, что ждет ребенка.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина забеременела от мужа после его смерти на СВО. Жительница города назвала дочь Соней. Беременность стала возможной благодаря замороженному биоматериалу супруга.

В Сочи местная жительница несколько лет боролась с бесплодием и смогла исправить это после операции по подтяжке груди. 25-летняя девушка слышала разные прогнозы от врачей, но забеременела. После вмешательства хирургов она заметила задержку менструального цикла, которую врачи назвали нормальной на фоне операции.

Москва
беременности
презервативы
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Азиатская страна обратилась за помощью к России после циклона
В Госдуме нашли простой способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.