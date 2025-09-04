Россиянка смогла забеременеть от погибшего бойца СВО В Ростове женщина забеременела от мужа после его смерти в зоне СВО

Жительница Ростова-на-Дону забеременела от мужа после его смерти в зоне проведения спецоперации и родила дочь, которую назвала Соней, сообщает «КП—Ростов-на-Дону». По информации издания, это стало возможным благодаря замороженному биоматериалу супруга. Девочка появилась на свет в годовщину венчания пары — 7 ноября 2024 года.

По словам 40-летней россиянки, из-за возраста пришлось обращаться в медицинскую организацию, чтобы выполнить процедуру экстракорпорального оплодотворения. ЭКО назначили на 23 мая 2023 года, но за три дня до нее мужчины не стало.

Мой муж пошел на СВО ради наших будущих детей. Он верил, что они обязательно у нас появятся, — рассказала женщина.

Право распоряжаться криоконсервированным биоматериалом мужа вдове пришлось отстаивать в суде, поскольку без согласия мужчины процедуру проводить нельзя по закону. Дело женщина выиграла. Однако позднее в суде ей пришлось доказывать отцовство, чтобы оформить выплаты на ребенка. В итоге дело завершилась в пользу ростовчанки и ее дочери.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга судится за право провести ЭКО с материалом гражданского супруга, погибшего в зоне военной спецоперации. Предвидя возможные риски на фронте, мужчина заморозил свой биоматериал. После его смерти клиника отказалась проводить процедуру, ссылаясь на отсутствие действующего информированного согласия второго родителя.